Hace ya un cuarto de siglo, su voz nos puso la piel de gallina al formar parte de la banda sonora del la película Titanic, que hizo llorar hasta a la persona más dura del planeta. Ahora, la cantante Céline Dion de 53 años, tras haber cosechado un gran éxito profesional desde su participación en la película de James Cameron, tiene graves problemas de salud.

En 2021, en el mes de octubre, Céline Dion ya se vio forzada a posponer su concierto en Las Vegas debido a que sufría una enfermedad que le impedía seguir adelante con la gira. Sus fans se preocuparon por su salud, pero esperaban que volviera a los escenarios pronto, más fuerte que nunca.

No obstante, lejos de mejorar su estado de salud, empeoró. Dion se vio obligada a cancelar todos los conciertos del Courage Tour, con el que iba a presentar su último disco, Courage, lanzado en 2019 y del cual pospuso la gira por la pandemia de la Covid-19.

La cantante de «My heart will go on», que esperaba poder volver a los escenarios durante este mes de febrero, ha tenido que lanzar un comunicado para explicar que todavía no se encuentra lo suficientemente bien como para embarcarse en una serie de conciertos en los que, como la profesional que es, quiere darlo todo.

«Esperaba encontrarme ya bien, pero supongo que tengo que ser más paciente y tengo que hacer lo que mis médicos digan«, redactó Céline en un escrito que fue publicado en su perfil de Instagram. «Hay mucha organización y preparación en mis espectáculos, así que ahora mismo tenemos que tomar muchas decisiones que afectarán a los planes de dentro de dos meses».

«Estaré muy feliz de volver a estar completamente curada, y de que todos juntos superemos esta pandemia», continuó la cantante, dando un mensaje esperanzador y de ánimo a todo el mundo que sufre por igual la crisis del coronavirus. «No puedo esperar a volver al escenario nuevamente«, dijo Dion, tranquilizando en parte a sus fans, que tienen miedo de que la cantante ya no quiera volver nunca más a cantar sobre las tablas.

Por último, en su comunicado, Céline Dion daba las gracias a todos esos mensajes de cariño y de apoyo que ha estado recibiendo a lo largo de estos duros meses. Aseguraba que han significado mucho para ella.

Sus seguidores no dudaron ni un segundo en mostrarse comprensivos con ella, llenando la sección de comentarios de la publicación de mensajes animándola a seguir adelante y deseándole una pronta recuperación para disfrutar de sus conciertos lo antes posible, a pesar de que estaban algo tristes de no poder disfrutar de sus canciones en directo.

Continuos espasmos musculares

En el mismo comunicado, Céline ponía fin a todas aquellas especulaciones que se habían hecho a lo largo de estos meses sobre su posible enfermedad. La cantante ha confirmado que sufre «continuos espasmos musculares«, que son severos y persistentes, y que le han impedido actuar.

Sus fans llevaban meses preocupados por la extrema delgadez con la que aparecía últimamente Dion en actos públicos. Y el comunicado de su enfermedad tampoco los ha tranquilizado demasiado, ya que desde que subió la publicación a su Instagram, no ha aparecido en ninguna foto reciente, y todo lo que publica son imágenes de hace tiempo, quizá bajo ese pensamiento de que «ojos que no ven, corazón que no siente».

Los rumores no cesan, y aunque todos hablan sin ánimo de hacerle daño a la cantante, lo cierto es que fuentes cercanas a ella confiesan que la cantante lo pasa mal cuando lee ciertos tipos de comentarios, y que lo que necesita ahora mismo es mantenerse alejada de cualquier mensaje dañino, para poder recuperarse lo más pronto posible.

Una amiga de Céline explicó a un medio de comunicación canadiense que la cantante no tiene cáncer ni alzhéimer, tal y como se rumoreaba en numerosas páginas de Internet. «Céline sufre desde hace mucho un problema digestivo, que es lo que provoca sus espasmos musculares y que pierda mucho peso. Y esto se nota aún más en ella, que ya de por sí es delgada», habló la amiga de la cantante. «No es una enfermedad grave y no necesita operación, pero requiere un tratamiento largo en el tiempo», concluyó la amiga, con positividad notable en sus palabras.