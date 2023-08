No corren buenos tiempos para Céline Dion. La cantante canadiense, de 55 años, se ha apartado de la escena pública debido a la enfermedad neurológica que padece. Ahora ha sido su hermana, Claudette Dion, la encargada de dar la última hora sobre su estado de salud.

"No encontramos ninguna medicina que funcione, pero tener esperanza y eso es importante”, afirmaba durante una entrevista al diario 'Le journal de Montreal'. La artista está muy arropada por su familia en este preocupante momento de su vida. "Cuando llamo a Céline y está ocupada, hablo con mi hermana Linda que está con ella y me dice que está trabajando muy duro". Según las palabras de su hermana lo que "más necesita es descansar. Ella siempre va más allá y trata de ser la mejor. En un momento dado, tu corazón y tu cuerpo están tratando de decirte algo, por lo que es importante escucharlo". El pasado mes de diciembre la propia protagonista quiso contar a sus seguidores lo que le ocurría. "Llevo lidiando con problemas de salud durante bastante tiempo y está siendo verdaderamente difícil para mí afrontar este reto y hablar de todo lo que he estado pasando", explicó entonces.

La enfermedad rara de Céline Dion

La cantante padece un desorden neurológico raro que lleva el nombre de "síndrome de la persona rígida" y que afecta a una persona entre un millón. "Estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la responsable de todos los síntomas que he estado teniendo. Desgraciadamente, esta enfermedad afecta a todos los aspectos de mi vida diaria. A veces, causando dificultades para andar, o no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar como solía hacer".

Asimismo subrayó que estaba resultando un auténtica "lucha" lidiar contra la enfermedad. "Cantar es todo lo que sé hacer, lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer". Sin embargo, se ha visto obligada a cancelar su gira de conciertos, tanto los previstos para 2023 como para el año 2024. Actualmente está supervisada por un gran equipo de profesionales, como ella misma ha indicado. "No tengo elección: tengo que concentrarme en mi salud en este momento, y tengo esperanza de que estoy en vías de recuperarme. Estoy haciendo todo lo que puedo para conseguirlo".