La trágica historia del hundimiento del transatlántico Titanic conmocionó al mundo entero. Ese sentimiento afloró gracias a la película que llevaba su nombre y que triunfó en las taquillas, siendo una de las cintas más aclamadas de la historia del cine, llegando a ganar hasta 11 premios Oscar. Parte de su éxito se lo deben a Céline Dion, cantante que puso voz a la banda sonora, que desde el primer instante se convirtió en todo un himno que roba lágrimas desde los primeros acordes.

Ahora bien, 20 años después del estreno de ‘Titanic’, un debate sigue muy vivo en las redes sociales y del cual Céline Dion se ha pronunciado, causando un gran revuelo. La cuestión podría ser baladí para muchos, pero los fans de la película no lo consideran así. La historia de amor protagonizada por Leonardo DiCaprio (Jack) y Kate Winslet (Rose) terminó en tragedia, pero son muchos los que aún creen que en esa puerta de madera en la que se refugió Rose para salvar su vida de las gélidas aguas también cabía Jack.

Una vez que el Titanic se ha hundido por completo, Rose logra subirse a una gran puerta de madera. Jack intenta subir, pero la tabla de desestabiliza y finalmente opta por no intentarlo más y dejar que su amada tenga una oportunidad de vivir, a sabiendas de que él no lo logrará en un océano a 2 grados bajo cero. ¿Qué opina sobre esta ‘polémica’ Céline Dion?

La cantante ha sido interrogada sobre esta cuestión en su entrevista en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon, al que acudió para promocionar su nuevo disco. “Dicen que si Rose se hubiera movido un poco, solo un poco, Jack podría haberse salvado. ¿Estás de acuerdo con esto?”, le preguntó divertido el presentador, sabiendo que metía en un jardín a Céline Dion, al preguntarle por una de las cuestiones más debatidas de ‘Titanic’.

 

“No me metas en un lío”, respondió Céline Dion en un primer momento, despertando las risas del público, para después dejarse llevar y dar su versión sobre un tema candente en redes sociales: “¿Qué pasa si quieren hacer una segunda parte? En primer lugar, si te fijas, Rose tal vez esté muerta o totalmente congelada y no está del todo allí. En segundo lugar, no necesita una invitación. Vamos, ponte cómo, ¡salta! Y entonces él, que está en medio del océano congelado… ¿nadie ha pensado que quizá no tenía fuerzas para subir?”, explicaba Céline Dion, abriendo un fuerte debate, al exponer una posibilidad que no todos habían pensado. El debate sigue vivo 20 años después, aunque a Jack ya no le salva nadie.