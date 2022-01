Angelina Jolie y The Weeknd se han convertido en los auténticos protagonistas de la crónica social de Estados Unidos a raíz de un supuesto romance entre ambos. Durante las últimas semanas, la actriz y el cantante han sido visto en numerosas ocasiones en diferentes restaurantes disfrutando de agradables veladas. Ahora, con la publicación del último éxito del canadiense este podría haber confirmado que ambos tienen más que una amistad.

‘Here we go again’ (‘Allá vamos de nuevo’) es la última canción publicada de The Weeknd, un éxito que guarda un explosivo mensaje en la letra de la misma. «Y mi nueva chica, es una estrella de cine. La amaba bien, la hago gritar como Neve Campbell, pero la hago reír, juro que cura mis pensamientos deprimentes. Me prometí a mí mismo que no me volvería a enamorar, pero allá vamos de nuevo. «, dicen los versos del single en cuestión.

Angelina Jolie y Abbel Makkonen, el nombre real del cantante, fueron vistos por primera vez el pasado mes de junior saliendo de un restaurante de Los Ángeles. No obstante, fuentes cercanas a ambos aseguraron que su relación era estrictamente profesional en la que el cantante habría encontrado a la actriz a su maestra. El músico está inmerso en su próxima serie para HBO, ‘The Idol’, en la que actúa como productor, creador, guionista y actor junto a Lily-Rose Depp. Ante esto, The Weeknd se habría reunido con la actriz para compartir impresiones y experiencias en la gran pantalla. En concreto, esta nueva aventura para The Weeknd consta de seis capítulos. Se trata de un serie para la pequeña pantalla que cuenta la historia de una estrella femenina del pop que se enamora de un exclusivo club de Los Ángeles y que a su vez lidera una secta.

De la misma forma, el interprete de ‘Blinding Lights’ ha sido nombrado recientemente como embajador de buena voluntad de la ONU, algo que tiene en común con Angelina Jolie. La actriz colabora desde hace años con la organización y actúa como embajadora de ACNUR para el programa de los refugiados.

Vulnerable tras su divorcio

Angelia Jolie se ha mostrado siempre muy cauta a la hora de hablar de su vida privada. Sin embargo, poco después de que se hiciera público su divorcio, durante la presentación de la segunda parte de ‘Maléfica’, hace casi dos años, la actriz dejó atrás el hermetismo que tanto le caracteriza y aseguró que su divorcio había sido un auténtico calvario para ella. “Ha habido momentos en mi vida en los que, y tal vez los he escondido exitosamente del público, no me he sentido libre, no me he sentido segura y no me he sentido libre de daño. Me he sentido acorralada. Me ha costado mucho encontrarme de nuevo, probablemente hoy mucho más que en los últimos cuatro años”, confesaba.

“El amor verdadero te empuja a sacar lo mejor de ti mismo. Se convierte en lo que más valoras, te hace ser leal y querer luchar por ello. Así que creo que el amor verdadero hace eso, volverte loco, y creo que Maléfica es toda una sorpresa que no se hubiese dado cuenta antes de que ella ya tenía ese amor”, decía por entonces. Ahora, la actriz está dispuesta a rehacer su vida y no le cierra las puertas al amor.