El pasado jueves, la familia Trump lloraba la muerte de Ivana Trump, la primera esposa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, con el que tuvo tres hijos en común, Ivanka, Donald Jr. y Eric. Días después, se ha hecho público el informe forense que apunta a que la empresaria, de 73 años, fallecía tras caerse por las escaleras.

Las primeras informaciones apuntaban a que Ivana Trump fallecía a causa de un paro cardiaco. Sin embargo, ahora hemos conocido que la primera esposa de Donald Trump moría debido a las lesiones que presentaba su cuerpo por un «impacto contundente» en el torso debido a un accidente. Los equipos de emergencia la encontraron en su casa de Manhattan (Nueva York).

Por otra parte, ‘The New York Post’ señala que diversas fuentes policiales revelan que un ayudante y una empleada de la limpieza de Ivana intentaron entrar ese mismo jueves por la mañana a su casa, pero no pudieron puesto que no obtuvieron respuesta de la empresaria. Tras varios intentos por entrar, un trabajador de mantenimiento fue el que abrió la puerta de la vivienda y halló su cuerpo al pie de unas escaleras. Junto a ella, también se encontró una taza de café volcada. Fue el propio Donald Trump quien comunicó la triste noticia a través de sus redes sociales. «Me entristece informar a quienes la amaban, que son muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su casa de la ciudad de Nueva York», expresaba el expresidente estadounidense.

Ivana Trump fue una superviviente

Por su parte, la familia emitió un comunicado en el que repasaron su valiente historia de vida. Ivana Trump fue una supervivientes que «huyó del comunismo y abrazó este país«. «Enseñó a sus hijos a tener agallas y resistencia, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y sus diez nietos la echarán mucho de menos», se puede leer. La empresaria checoslovaca, que fue modelo en su juventud, se casó con Donald Trump en 1977. Tras su enlace, se convirtió en accionista de algunos de sus negocios hasta que alcanzó varios puestos de ejecutiva en la Organización Trump y en varios de sus hoteles.

El matrimonio se disolvió en 1992 después de que se hiciera pública la relación extramarital de Donald Trump con la actriz Marla Maples, con quien se casó un año después y tendría una hija, Tiffany. A pesar de la polémica, ambos tenían muy buena relación e Ivana decidió quedarse con el apellido de él. Desde su separación, la exmodelo siguió adelante con sus negocio, sacó varias líneas de ropa, joyas y productos de belleza.