El mundo del cine ha recibido una noticia que ha sorprendido a todo. Bruce Willis, de 67 años, se ha visto obligado a abandonar su profesión y retirarse de la vida pública después de que se le haya diagnosticado afasia, una enfermedad cerebral que te impide que te comuniques correctamente. Ha sido la familia del conocido actor, entre las que se incluye Demi Moore, los encargados de dar la noticia. «Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas«, comenzaba escribiendo la propia Demi Moore en su perfil de Instagram.

La familia ha hecho público un comunicado en conjunto anunciando la noticia

La actriz ha querido hacer pública la noticia de la retirada de Bruce Willis, una noticia que está siendo difícil encajar tanto para él como para la familia. «Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo», ha dicho. Demi Moore ha querido dar la terrible noticia y confirmar que están todos muy unidos en el momento tan delicado por el que están pasando. «Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos compartirlo con sus seguidores porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él».

A pesar de que estos momentos son muy difíciles, han querido recopilar una de las frases del actor de películas como Jungla de Cristal, El sexto sentido o El quinto elemento: «Como Bruce siempre dice, «Vívelo a lo grande» y juntos planeamos hacer precisamente eso.

Amor, Emma, ​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn», sentencia el comunicado que han hecho público varios miembros de la familia. Todos han querido compartir la misma imagen y las mismas palabras, lo que supone que no darán mucho más detalles sobre este tema.

Demi Moore y los cinco hijos de Bruce Willis han hecho piña en estos momentos tan delicados

El actor, que cumplió 67 años el pasado 19 de marzo, lo hizo rodeado de toda su familia, incluida Demi Moore. A pesar de que la pareja puso fin en el año 1998 tras más de una década de relación y tres hijas en común, Rumer, de 33 años, Scout, de 30, y Tallulah, de 28, siguen manteniendo una excelente relación. Son muchas las ocasiones en las que han presumido de llevarse bien. Ahora, más que nunca hacen piña. Tras el divorcio de la pareja de actores, Bruce Willis rehízo su vida con Emma Heming, con la que tiene otras dos hijas, Mabel, de 8 años, y Evelyn, de 6. Todos juntos han hecho piña en estos momentos.

Ha sido la familia la encargada de dar la noticia. Sin embargo, el propio Bruce Willis no se ha pronunciado al respecto en su perfil de Instagram, donde acumula cerca de 550.000 seguidores y es muy activo. Su última publicación fue hace tan solo cuatro días. En esta aparece él disfrutando en un lugar repleto de verde y con un mensaje muy optimista. «¡Compite contra ti mismo, no contra los demás!», dice junto a los diferentes hashtags: «#positivo #nice #cool #brucewillis #positivo #sunset #sunglasses #cute». Sin embargo, desde su perfil no han querido hacer pública la noticia. Y es que ahora el actor se retira de la vida pública, lo que supone que todo lo que sabremos ahora de él y su estado de salud será lo que su familia quieran compartir y añadir al respecto.

Mensajes de cariño para el actor de numerosas películas

Que Bruce Willis es un actor reconocido, es algo que todos sabemos. Con un globo de Oro a sus espaldas, ahora se enfrenta a los momentos más difíciles de su vida. En las publicaciones de sus seres queridos, han sido muchos los mensajes de apoyo y cariño tanto para el actor como para su familia. «Amamos mucho a Bruce❤️Enviándole amor a él y a su familia, ¡Bruce nos ha dado mucho! Qué carrera tan increíble. Que descanse y se recupere 🙏🏻», «Les mando a todos mucho amor Demi» o «¡Gracia y coraje! ¡Amor para todos ustedes!» son algunos de los comentarios que han recibido en estos momentos tan complicado para todos ellos.