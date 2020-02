A pesar de que Brad Pitt no pudo estar presente en los BAFTA 2020, se convirtió en uno de los absolutos protagonistas de la noche. ¿El motivo? El discurso que hizo a través de la actriz Margot Robbie, pues hizo varias bromas sobre política e incluso sobre el príncipe Harry. «Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer esta respuesta por él«, comenzó diciendo la intérprete cuando salió al escenario para recoger el premio que le había sido entregado al estadounidense por su papel ‘Once Upon A time in Hollywood’.

Sin embargo, esto solo era el preámbulo de lo que estaba por llegar. Sus palabras estaban cargadas de tintes políticos, es especial, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. «Eh, Reino Unido, he escuchado que acabáis de quedaros solteros. ¡Bienvenidos al club», dijo en boca de Brad Pitt. Aunque las risas se desataron tiempo más tarde. Después de que hiciera algunos agradecimientos públicos, en concreto cuando nombró al príncipe Harry.

«Voy a bautizar este Bafta como Harry. Está deseando venirse a Estados Unidos conmigo», comentó. Unas palabras que llegan después de los Duques de Sussex hayan decidido romper con la Casa Real Británica y que incluso provocaron las carcajadas de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, quienes se encontraban entre los invitados en el Royal Albert Hall de Londres.

La reacción de los duques de Cambridge

Precisamente en ese instante, las cámaras les enfocaron y captaron por completo su reacción. Sin dejar de reír y con miradas muy cómplices, los duques de Cambridge se mostraron muy risueños con esta chanza así como durante toda la gala.