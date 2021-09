Tras anunciar su compromiso, la artista tomaba la decisión de marcharse de las redes sociales provocando que saltaran todas las alarmas entre sus seguidores.

Después de dejar a la sociedad conmocionada a través de su desgarrador testimonio a raíz de la batalla legal que mantiene con su padre para recuperar su tutela, la calma parece estar llegando a la vida de Britney Spears. Aunque aún queda mucho por delante hasta que pueda gritar que es libre, lo cierto es que la cantante ha anunciado su compromiso con Sam Asghari. Una feliz noticia que ha provocado que la princesa del pop tomara una drástica decisión y dijera adiós a las redes sociales.

El pasado lunes, Britney Spears hacía uso de su cuenta de Instagram para anunciar su compromiso con San Asghari, el hombre que ha hecho que esta vuelva a creer en el amor. Una feliz noticia que fue muy aplaudida por sus seguidores y que supone el inicio de una nueva etapa en la vida de la artista. Unos días después de compartir la buena nueva, la artista tomaba la decisión de borrarse la red social. Una auténtica determinación que hizo saltar todas las alarmas.

Sin embargo, para zanjar cualquier tipo de rumor, Britney Spears salía a la palestra y explicaba a sus seguidores que no debían preocuparse por su marcha de la mencionada red social puesto que se debía a un pequeño descanso que quería tomarse para celebrar por todo lo alto su compromiso. «Volveré pronto», dejaba claro.

Tras cinco años de relación, el pasado lunes, Britney Spears anunciaba su compromiso con Sam Asghari (27). «No puedo creerlo», expresaba junto a la imagen en la que podemos verla enseñando el anillo de pedida. Una feliz noticia que culminará en el momento en el que la cantante pueda recuperar su tutela legal. Cabe recordar que durante su comparecencia, la artista alegó que esta no podía hacer su vida con normalidad. Entre sus deseos, la cantante expresó que quería volver a ser madre y tener hijos, algo que no puede hacer sin el permiso de su padre. Ambos se conocieron en 2016 cuando coprotagonizaron el videoclip de ‘Slumber Party’. Lo suyo fue un amor a primera vista y ambos pondrán el broche de oro a su relación cuando la batalla legal en la que está envuelta la cantante llegue a su fin. Será el primer matrimonio de él y la tercera boda para ella.

La lucha de Britney Spears por recuperar su libertad

El desgarrador testimonio de Britney Spears frente a la jueza por el litigio que tiene abierto contra su padre para solicitar el fin de su tutela ha dejado conmocionado a gran parte de la sociedad. Britney Spears comparecía el pasado mes de junio vía telefónica frente a la jueza en medio de su batalla legal contra su padre, Jamie Spears, para intentar deshacerse de su tutela legal, bajo la cual lleva desde 2008 a raíz de que se le diagnosticaran problemas de salud mental. En su declaración, que ha supuesto un antes y un después en Hollywood, la cantante pidió cárcel para su progenitor y su antiguo manager y alegaba que le habían hecho la vida imposible en los últimos años.

«He mentido a todo el mundo diciendo que estoy bien y soy feliz. Estoy traumatizada. No estoy contenta, no puedo dormir, estoy enfadada y deprimida, lloro todos los días. Solo quiero recuperar mi vida», comenzaba a explicar la cantante. Tras esto, desveló que le obligaron a tomar litio para poder llevar a cabo una gira en 2018 y además hacía hincapié en que le fueron despojadas todas sus tarjetas de crédito e intentaron separarla de sus hijos. «Me obligó a vivir con gente que me vigilaba a todas horas, no tenía privacidad porque quitó las puertas y me vigilaban cuando me desnudaba«, expresaba.

Un desgarrador testimonio que provocaba una fuerte reacción en la sociedad y sobre el que numerosos rostros conocidos tomaban la decisión de salir a la palestra para mostrar su apoyo a la cantante y exigir la libertad de la misma. En concreto, era Madonna quien se llevaba las manos a la cabeza y exigía que su compañera de batallas volviera a ser dueña de su vida puesto que se trataba de un derecho humano. El próximo 29 de septiembre tendrá lugar la próxima audiencia y hasta entonces, la cantante está intentando hacer frente a los nuevos cambios de su vida y no ha dudado en pedirle disculpas a sus seguidores por haberles mentido en los últimos años y fingir que «todo estaba bien».