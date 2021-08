El nombre de Britney Spears continúa de actualidad debido a la contienda que mantiene la cantante con su padre por su tutela legal. En medio de esta batalla que ha dado la vuelta al mundo, la artista ha celebrado con entusiasmo su última adquisición. «Chicos, buenas noticias. Hoy compré mi primer iPad. ¡Estoy tan emocionada!», afirmaba exultante a través de su cuenta de Instagram.

La que fuera la gran diva del pop de los 90 ha tenido que esperar a los 39 años para tener esta tableta diseñada por Apple. Añade que se trata de un día «especial» y explica que siempre ha tenido un móvil pequeño por eso sus ganas de tener un iPad. «Siento que mi vida está cambiando mientras hablamos», recalca sin poder contener la emoción.

Cuanto menos es curioso que Britney Spears haya tenido que esperar tanto tiempo para hacerse con este codiciado artículo tecnológico que salió a la venta en 2010. Una década en la que la artista ha permanecido bajo la tutela de su padre, Jamie Spears. Un asunto controvertido que está generando un gran interés a nivel mundial. El pasado mes de julio la estadounidense tuvo una vista para que se revisase este tema. «Estoy aquí para deshacerme de mi padre y acusarle de abuso de tutela. Quiero que lo investigue. La tutela ha hecho que mi progenitor arruine mi vida», aseguró con rotundidad ante el juez.

Poco después también lanzó un mensaje dirigido a aquellos que no le han apoyado durante este tiempo. «Nunca olvides quién te ha ignorado cuando lo necesitaste y quién te ayudó incluso antes de pedirlo». Subrayaba que no existía «nada peor» que esas personas que nunca se pusieron «de tu parte sobre la situación que estabas viviendo. ¿Cómo se atreven las personas a las que más amas a decir algo…? ¿Me tendieron la mano para intentar levantarme en ese tiempo? ¿Cómo te atreves a decir ahora en público que te importa?», se preguntaba.

A pesar de que ella no dio nombres, muchos de sus fans señalaron a la hermana de la cantante, Jamie Lynn Spears, quien en un principio se quedó al margen de la polémica, para más tarde optar por una postura neutral. «Creo que está muy claro que desde el día en el que nací, solo he amado, adorado y apoyado a mi hermana. Por encima de todo esto, está mi hermana mayor. Quizá no la apoyé como le gustaría al público con una etiqueta en una red social. La he apoyado antes de que esta existiera».

El mensaje de Justin Timberlake

Por su parte, Justin Timberlake se manifestaba sobre la polémica a través de este sentido ‘post’: «Todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, ya sea malo o bueno, y sin importar el tiempo que haya pasado… lo que le está pasando no es correcto. A ninguna mujer se le debería quitar la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie debería ser retenido jamás contra su voluntad, ni tener que pedir permiso para acceder a todo aquello por lo que ha trabajado tan duro. Esperamos que los tribunales y su familia hagan lo correcto y la dejen vivir como quiera».