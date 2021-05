Ben Affleck ha sido pillado en Raya, conocido como el ‘Tinder de los famosos’ gracias a una joven que ha desvelado un vídeo del actor tratando de conquistarla. ¡Dale al play!

Ben Affleck vuelve a estar en el ojo del huracán y es que desde que rompiese su relación con Ana de Armas, el estado de su corazón es el tema más comentado. Mientras que son muchos los que aseguran que el actor ha vuelto a caer rendido ante los encantos de su exnovia, Jennifer López, son muchos otros los que han centrado su atención en otra mujer, esta vez anónima, que ha dejado evidencias de que Ben Affleck bebe los mares por ella. Una truculenta historia que la propia Nivine Jay ha mostrado en sus redes sociales y que han causado furor a través de un vídeo que ya es un fenómeno viral entre los seguidores del actor y su supuesta nueva conquista.

Desde este lunes el nombre de Ben Affleck suena con fuerza en las redes sociales y no precisamente por un nuevo trabajo en el cine, sino por culpa de una mujer que asegura que el actor hace lo imposible por tener una cita con ella. Lo ha hecho a través de Tik Tok, donde ha subido un vídeo privado que supuestamente le habría enviado el propio Ben Affleck por Instagram. Un vídeo que el también director de cine le habría enviado después de que se cruzasen en una red social especializada en encontrar el amor conocida como Raya, en la que ya hay muchos rostros conocidos y que ya es popularmente llamado como el ‘Tinder de los famosos’. Una aplicación en la que esta joven se topó con el intérprete, pero que decidió retirarle el seguimiento al creer que se trataba de un perfil falso y que detrás de esta cuenta no estaba realmente Ben Affleck. Pero sí era él.

Vídeo: Instagram

“Recordando el momento en que coincidí con Ben Affleck en Raya, creí que su perfil era falso, así que deshice el match y me envió un vídeo en Instagram”, asegura ella a la vez que enseña el vídeo que supuestamente le ha enviado el actor para llamar su atención. Un clip en el que él va al grano “Nivine, ¿por qué rompiste el match? Soy yo. Puedes verlo por ti misma aquí”. Una forma de decirle que efectivamente es él y que tiene interés en conocerla mejor, de quedar, de darse una oportunidad o, simplemente, quedar para pasar un buen rato.

Al parecer, Ben Affleck está dispuesto a encontrar de nuevo el amor o, al menos, en salir de casa y conocer a otras mujeres después de que su relación con Ana de Armas se fuese al traste a principios del presente año. Son muchos los que aseguran que la razón de su ruptura está en la incompatibilidad de objetivos en la vida. Él tiene la vida montada y una carrera asentada, no tiene que demostrar nada, pero la actriz española sí que debe hacer ruido para hacerse un hueco en el difícil mundo de Hollywood. Para ello debe moverse, conocer gente y no cerrarse a vivir una plácida vida en casa, al lado de los tres hijos que el actor tuvo con Jennifer Garner. Están en distintos puntos de su vida y eso parece haber sido decisivo en su historia de amor. No hay rencor, por lo que ambos tratan de recomponer sus vidas a su manera. Al parecer, él lo busca en páginas especializadas en encontrar el amor. Ella se refugia en su trabajo.