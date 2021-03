Sorpresa mayúscula la que se han llevado los seguidores de Alec Baldwin y su mujer Hilaria. La pareja ha anunciado la llegada de un nuevo hijo, tan solo 5 meses después de dar a luz al anterior. ¿De dónde ha salido ese nuevo bebé?

La familia crece y, en casa de los Baldwin, parece que sin control alguno. La felicidad se ha vuelto a instalar en el matrimonio formado por Alec Baldwin e Hilaria Baldwin, que acaban de anunciar la llegada de su sexto hijo en común, el séptimo para el afamado actor si contamos a Ireland Baldwin, su hija mayor fruto de su matrimonio anterior con Kim Basinger. Una inesperada sorpresa que la instructora de yoga se ha encargado de comunicar a través de las redes sociales, dejando a todos sus seguidores en shock, dado que hace tan solo cinco meses que dio a luz a su anterior vástago. Lo hacía mediante la publicación de una fotografía que ha encandilado a todos y en la que aparece la pareja rodeada de sus vástagos tumbados en la cama.

Carmen, Rafael, Leonardo y Romeo, los mayores, no pueden contener la emoción de tener en casa a sus hermanos pequeños. Como mensaje, la mujer de Alec Baldwin se ha limitado a escribir un número, “7”, junto al emoticono de un corazón. Con ello ha querido dar a conocer a todos de que un nuevo miembro se suma a su multitudinaria familia, a pesar de que tras su último hijo ya dejó clara su intención de echar el freno, no tener más hijos y disfrutar de los que ya tenía. No obstante, a la diversión se ha apuntado un nuevo retoño y parece que todos están encantados de darle la bienvenida a su casa.

Pero, como decimos, la fotografía ha supuesto todo un revuelo. Hace tan solo seis meses que la ‘española’ dio a luz a su quinto hijo y ahora presenta en sociedad al sexto, las cuentas no salen, pero ellos no han dejado lugar a dudas al anunciar que han vuelto a ser padres de nuevo. No han dado más detalles sobre este inesperado alumbramiento, ni tan siquiera el sexo o el nombre del bebé que, presumiblemente, podría tratarse de una niña si tenemos en cuenta su atuendo en color rosa pálido. ¿De dónde ha salido este bebé? Son muchas las especulaciones y pocas las certezas, pero se baraja la posibilidad de que hayan optado por la adopción o, por otro lado, por un vientre subrogado para ampliar la familia en tiempo record.

Hace tan solo unos meses, concretamente el pasado mes de noviembre, Hilaria Baldwin concedía una entrevista a la revista ‘People’ en la que dejaba clara su intención de echar el cierre y plantarse en su quinto hijo. Pero ha llegado el sexto por sorpresa, no solo para el mundo, también para la propia pareja. “Tengo la sensación de que hemos terminado”, aseguraba la instructora de yoga, segura de que no tendría más hijos, algo que tenía decidido después de tener que responder a la misma pregunta en infinidad de ocasiones: “Todo el mundo me pregunta. No lo sé. En el pasado he dicho que ya cuando luego he tenido más niños. Pero ahora mismo estoy muy cansada”, decía Hilaria Baldwin, que no dudada en añadir que “es una locura” el frenesí que se vive en su casa con tanto niño.