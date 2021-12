Alec Baldwin ha reaparecido para ofrecer su primera entrevista tras el accidente en el rodaje de la película ‘Rust’, que acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, por un disparo accidental a sus 45 años. Después de unos meses muy duros, el actor estadounidense ha hablado de la tragedia al periodista George Stephanopoulos en la cadena de televisión ABC.

«Alguien es responsable de lo que ocurrió y yo no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo», ha relatado rotundo sobre lo que pasó durante el rodaje de la película ‘Rust’. «Pensé para mis adentros: ‘¿Se desmayó?’ La noción de que había una bala real en esa pistola no se me ocurrió hasta que pasaron probablemente 45 minutos o una hora«, relata. El actor, que está viviendo los peores momentos de su vida, aseguró incluso que si él pensara que es el responble se hubiera suicidado.

No ha dudado en contar en televisión qué ocurrió durante la mañana del 21 de octubre cuando se encontraba ensayando una escena para el rodaje de la película: «En esta escena voy a amartillar el arma. Le dije ‘¿quieres verlo?’. Me respondió que sí. Tomé el arma y apreté el martillo. Nunca apuntaría con un arma a alguien y apretaría el gatillo», explica.

Alec Baldwin se ha atrevido a contar qué ocurrió durante el rodaje

El ensayo era esencial para que el equipo de producción pudiera ver el encuadre que iba a utilizar para el rodaje. «¿Lo ves?», le dijo Alec a la vez que le mostraba cómo lo estaba haciendo. «Ella me pidió que la apuntara porque quería medir la luz, se ha hablado mucho de que nunca se apunta a nadie en un rodaje, pero si te lo pide tu directora de fotografía, tienes que cumplir», reconoce Alec. Halyna le pidió que inclinara un poco más su mano, momento en el que se soltó el martillo y ocurrió el disparo. Alec asegura que pensaba que la directora de fotografía tan solo se había desmayado. Solo 45 minutos después comprendió la gravedad de lo que había pasado esa mañana.

Después de contar lo ocurrido, Alec Baldwin recalca que los actores no son los responsables de comprobar si el arma está cargada o no. «No sé qué pasó en ese set, no sé cómo llegó esa bala a esa pistola. No lo sé», dice sin comprender casi dos meses después por qué esa pistola estaba cargada. «Llevo 40 años en este negocio y cuando alguien te pasa un arma fría, quiere decir que el tambor está vacío. Si no hubiera habido munición en la propiedad, no estaríamos hablando de este accidente».

«Pero estoy totalmente a favor de hacer cualquier cosa que nos lleve a un lugar donde sea menos probable que esto vuelva a suceder», añade esperanzado de que de ahora en adelante se tenga más cuidado con el uso de armas en los sets de rodajes de las películas.

El actor estadounidense ha dado el paso de sentarse a dar una entrevista para así aclarar todo lo que se ha comentado sobre él y el rodaje del filme. De hecho, reconoce que para él ha sido muy duro escuchar a la gente por la calle llamarlo «asesino». Algo que también ha leído en sus redes sociales. Incluso ha tenido que escuchar a Donald Trump opinar sobre lo ocurrido.

«Es un tipo con problemas. Le pasa algo. Lo he observado durante años. Se mete en peleas a puñetazos con los reporteros. Es un loco. Y por lo general, alguien así, en mi opinión, tuvo algo que ver con eso», dijo el ex presidente de Estados Unidos. Alex Baldwin ha querido dar su opinión sobre estas declaraciones: «Que un expresidente de Estados Unidos diga eso, que lo hice deliberadamente… Justo cuando crees que las cosas no pueden volverse más surrealistas…. aquí está el presidente de los Estados Unidos haciendo un comentario sobre la trágica situación».