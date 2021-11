Algo tiene Oprah Winfrey que es capaz de sacar las declaraciones más duras de sus entrevistados sin que estos se percaten de la gravedad de sus palabras. Quizá por ello sea la presentadora mejor pagada del mundo y una de las entrevistadoras más aplaudidas, a la que se han expuesto el príncipe Harry y Meghan Markle para confesar los capítulos más duros de su vida en Buckingham, incluso los pensamientos suicidas de la duquesa de Sussex. A lo mismo se ha expuesto ahora Adele. La afamada cantante tiene mucho que decir, pero en ninguna entrevista como hasta ahora había puesto sobre la mesa los duros momentos que vivió tras su divorcio, cómo superó su trauma, la forma en la que ha adelgazado hasta perder cerca de 70 kilos y hasta sus problemas con el alcohol que han marcado su vida a fuego con gran dolor. Y mucho más.

‘Adele: One Nigth Only’ es el nombre del especial que la cantante ha preparado junto a Oprah Winfrey para abrir su vida más personal como nunca antes. Un programa emitido en la noche de este domingo por la CBS y que está generando una gran repercusión mediática y es que en las dos horas que duró la entrevista habló incluso de su nuevo amor, Rich Paul, pero también de su exmarido, su padre, su relación con el alcohol y sus peores fantasmas. Sobre su nuevo novio, la artista, ganadora de 15 premios Grammy, asegura que “es tan gracioso. Es gracioso sí y muy inteligente. Ya sabes, es muy, muy inteligente. Es increíble verlo hacer lo que hace. Y lo fácil que es la relación con él. Ha sido muy sencillo”, asegura enamoradísima Adele, que se deshace al hablar de su chico.

Sin embargo, no todo era agradable de tratar con la presentadora. La pregunta sobre su pasado era obligatoria y el nombre de su exmarido, Simon Konecki, padre de su hijo, la dejó descolocada. Se divorciaron en 2019 y la lucha judicial y personal fue especialmente dura: “Fue un proceso: el proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera. No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre”. Ser una mujer de éxito internacional y madre soltera era difícil de compaginar: “Se trata del proceso de llegar por ti misma todos los días, de aparecer por ti misma todos los días. Y más aún administrando una casa o administrando un negocio. Mucha gente sabe de lo que estoy hablando y yo también siento que hice malabares con estas cosas. Y tenía ganas de no hacerlo más. Me dolían los pies de caminar a través de todo ese cemento”, asegura.

La dolorosa relación de Adele con el alcohol

El momento más duro de la entrevista de Adele con Oprah Winfrey llegó cuando habló sobre su relación con el alcohol. Este vínculo tóxico llegó a ser un problema durante el proceso de superación de su exmarido: “Una vez me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada”, confiesa. Esto también le ayudó a perder peso, otro de los puntos clave de su entrevista, y es que todos se preguntan cómo ha sido capaz de perder 70 kilos hasta lucir espectacular y no caer en el habitual efecto rebote. Ella ha dejado claro que su éxito se debe “gracias al ejercicio”, el cual ha sido clave también para controlar la ansiedad. Es más, dice que mantener la ansiedad limitada es lo más importante para ella y que no le importa si aumenta de peso, pues ha comprendido que el físico es pasajero y que uno no siempre que luce perfecto está realmente bien por dentro. Ella lucha por trabajar su interior y dejar que el exterior refleje el buen trabajo que ha realizado.