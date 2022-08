La situación amorosa de Karim Benzema siempre es motivo de especulaciones, pues es habitual que se le vea bien acompañado de preciosas mujeres que siempre suelen ser consideradas conquistas del futbolista. Pero no todas gozan de este placer, pues ahora se ha confirmado que el último rumor sobre el estado de su corazón era cierto. Karim Benzema tiene novia y ya no se esconde. El jugador del Real Madrid no tiene reparo alguno en que se conozca que está de nuevo enamorado y que la afortunada es la hermosa modelo Jordan Ozuna. Eso sí, ha sido ella la artífice de las imágenes que han despejado todas las dudas y que dan por cierto las primeras impresiones de que entre ellos había algo más que traspasaba los límites de la amistad.

Karim Benzema ha aprendido de los errores del pasado y de las polémica que han ensuciado su imagen pública en diversas ocasiones. Es por eso que ha deseado que su nuevo romance pululase como un rumor en las redacciones para que pasase desapercibida. Eso sí, parece que ahora han establecido las bases de una relación sentimental en firme, más allá de un mero romance de verano, por lo que ahora no tiene reparos en que todos sepan que está de nuevo enamorado y que la modelo Jordan Ozuna es la mujer que le ha hecho replantearse los esquemas de su vida. De ahí que no le importase demasiado que la joven publicase en sus redes sociales la imagen que ha servido para confirmar que están juntos y están enamorados.

En la imagen en cuestión ha aparecido en el perfil de Instagram de Jordan Ozuna, en las stories, para que tan solo aquellos que la siguen de cerca puedan ser testigos de su felicidad con un límite de caducidad de 24 horas. Una foto en la que aparecen abrazados de manera desenfadada, riendo y demostrando que se encuentran en un bonito momento de sus vidas, aunque prefieran por el momento no ofrecer más detalles sobre su relación.

Y es que, como decíamos Karim Benzema se ha mostrado muy cauto a la hora de hablar de sus novias y tan solo ha querido dar su sitio a las dos mujer más importantes que han pasado por su corazón. Precisamente son aquellas que le han convertido en padre: Chloé de Launay y Cora Gauthier. Eso sí, amigas, más o menos íntimas, ha tenido muchas y en los medios de comunicación se ha dado buena cuenta de sus citas, como así pasó con Jordan Ozuna hasta que ahora se confirma que es algo más que una simple amiga.