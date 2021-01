Rosalía y Kylie Jenner ya no son amigas. Al menos no en Instagram. La pequeña de las Kardashian ha echado a la cantante española de este selecto club y en las redes sociales esto estalla como una bomba. Las especulaciones sobre los motivos son tan descabelladas, que merecen ser analizadas para echarse unas risas

El mundo se acaba y la prueba de ello no es la llegada del coronavirus, el ocaso en Madrid por la fría aparición de Filomena o el asalto al Capitolio. Este 2021 podría convertirse en el año en el que Rosalía y Kylie Jenner rompen su amistad y el mundo celebrity está revolucionado ante esta idea y es que la pequeña del clan Kardashian ha decidido retirarle su amistad a la cantante española en las redes sociales. Algo que bien podría ser un hecho sin importancia alguna, si no fuese que ambas viven por y para las redes sociales, es su medio de vida, su vía para dar a conocer cada paso que emprende y de comunicarse no solo con millones de personas de todo el mundo que beben los mares por ellas, sino también para mantener contacto con sus amigos. Pero qué ha pasado para que suceda esta catástrofe tan solo comparada con el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie. Nadie se lo explica y son muchos los que están en shock. Drama.

El fatídico 2020 será recordado mundialmente por la crisis sanitaria que asola el planeta ante el imparable avance del coronavirus, pero también por ser el año en el que se confirmó la amistad más asombrosa entre Kylie Jenner y Rosalía. Esta unión de titanes ha sido seguida con detalle por millones de seguidores de todo el globo, viendo con detalle sus citas privadas, sus encuentros para desayunar, sus fiestas, sus eventos familiares y cómo, poco a poco, Rosalía se convertía en un miembro más del clan Kardashian, al convertirse en la invitada perpetua a todos sus actos, incluso los más privados y familiares. Pero esto podría haber llegado a su fin y es que parece ser que las amigas han roto su amistad, al menos así es en Instagram.

Con la llegada del 2021 su amistad no solo no se ha reforzado con el paso de los meses, sino que ha supuesto su ruptura. Un hecho que ha provocado un gran escándalo, repetimos, por muy exagerado que pueda parecer. Y es que las redes sociales echan humo desde que se percatasen de que Kylie Jenner ha dejado de ser amigo de Instagram de Rosalía, su íntima compañera de fechorías. Este ‘unfollow’ ha supuesto un boom viral, dado que es la prueba irrefutable de que algo ha sucedido entre ellas y que parece encajar en los ingredientes de un menú cargado de polémica. Eso sí, aún no se ha desvelado la fórmula secreta y es que se desconoce qué ha hecho Rosalía para enfadar a su millonaria amiga, la joven más rica de los Estados Unidos gracias a sus líneas de cosmética y su poder en las redes sociales.

Pero hay una cuestión que despista a muchos y es que Rosalía no es la única que ha perdido su seguimiento en redes y es que Kylie Jenner parece haber hecho una limpia y ha eliminado de sus amistades a Sofía Richie, hija de Lionel Richie, además de Fai Khadra, la músico y modelo que antes era su mejor amiga, hasta que Rosalía le quitase el puesto. Así, la pequeña de las Kardashian tan solo sigue a 27 cuentas, entre familia y trabajo.

Las especulaciones de sus fans no tienen desperdicio

Son muchas las versiones que se están dando en las redes sociales para explicar los posibles motivos por los que Kylie Jenner y Rosalía han dejado de ser ‘amiguis’. Entre ellas está el storie que Travis Scott, novio de la Kardashian, subió recientemente con Rosalía como protagonista. Son muchos los que dicen que esto provocó un ataque de celos en Kylie, aunque otros destacan que si ambos cantantes han hecho una canción juntos, es entendible que él quiera hacer promoción de su compadre.

Pero las especulaciones son abundantes, al igual que creativas y enrevesadas. Hay quien señala a Rosalía no solo como la culpable de cabrear a Kylie Jenner, sino también de ser la tercera en discordia en el posible divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West. Una buena forma de aunar dos rumores en un mismo berenjenal. También existe la original teoría de que la marca del chándal que lució la cantante en el videoclip de Ozuna cabreó a su amiga, dado que esta firma se le asocia al nacionalismo ultraconservador. Ni que estas dos damas tuvieran tiempo de analizar estas cuestiones más allá de decidir si les gusta cómo combinan los colores del chándal con sus uñas.

Sea como fuere y a la espera de una explicación de por qué Kylie Jenner ha decidido borrar a Rosalía de su lista de amistades, nos quedamos tranquilos al comprobar que la cantante catalana sigue formando parte del clan Kardashian, aunque ya no sea de manera tan activa. Dos de sus hermanas, Kourtney Kardashian y Kendall Jenner siguen contando con ella como amiga en las redes sociales. Tendrán que mediar ambas para que las amigas se reconcilien o, por el contrario, le arrebatarán el puesto a su hermana de ser la mejor amiga de Rosalía al otro lado del charco. El tiempo tan solo será quien decida qué paso dan.