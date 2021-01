Eugenia Silva ha tenido que renunciar a convocar a sus amigos por su cumpleaños, pero no a celebrarlo por todo lo alto con sus hijos en casa. Así nos lo cuenta la propia modelo. Vea el vídeo

Eugenia Silva está pletórica al cumplir 45 años y es que la modelo no podría llevarlos con más elegancia. Este miércoles, la mujer de Alfonso de Borbón ha celebrado su aniversario de una forma extraña y es que este año las restricciones contra el coronavirus mandan y restrcuturan la forma de entender los encuentros familiares y con amigos, limitándoles de tal forma que casi es preferible no llevarlos a término. Esto no ha evitado que Eugenia Silva haya celebrado sus 45 años por todo lo alto, eso sí sin amigos, contando con unos invitados de excepción: sus hijos. Vea el vídeo para conocer los planes de Eugenia Silva para celebrar su cumple en familia en el calor de su hogar y cuál es el regalo que más ilusión le hace recibir en un día tan importante para su calendario personal. ¡Dale al play!

Vídeo: Europa Press