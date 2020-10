Cecilia Gómez y Marco Vricella se han dejado ver por las calles de Toledo muy enamorados poco después de haber tomado una decisión clave en su relación.

Cecilia Gómez y Marco Vricella están viviendo una de las mejores etapas de su vida después de haber dado un paso importante en su relación. Y es que la pareja ha decidido pasar por el altar, solo unos meses después de empezar a salir, tal y como anunció SEMANA en exclusiva hace apenas unas semanas.

SEMANA ha tenido acceso en exclusiva a todos los detalles de este noviazgo que ha revolucionado la crónica social este pasado verano. Y es que la pareja de enamorados está viviendo un dulce momento y eso mismo quieren plasmarlo con una gran boda que están preparando. A pesar de que su romance se fraguó en plena pandemia, con la llegada el buen tiempo y ahora del otoño este va a evolucionando a pasos agigantados.

La pareja se ha vuelto inseparable y no hay plan que no hagan juntos. Hace unos días disfrutaron de un paseo por las calles de Toledo, donde dejaron claro, una vez más, que están muy enamorados. No dejaron de darse muestras de cariño, ajenos a que estaban siendo fotografiados.

Han paseado su amor por las calles de Toledo

SEMANA ha podido conocer en exclusiva todos los detalles de cómo fue el perfecto momento en el que Marco Vricella, exmarido de Sonia Ferrer, le pidió matrimonio a la bailaora. Esta revista ha podido conocer dónde, cuándo y cómo fue uno de los momentos más felices para la pareja. Y es que a pesar de llevar tan solo unos meses juntos, se han convertido en inseparables. Prueba de ello es el verano a todo tren que han vivido y del que Cecilia ha dejado constancia a través de las redes sociales, donde le hemos podido seguir la pista y hemos conocido los rincones que han visitado: desde Formentera a Roma.

La pareja no puede estar más ilusionada y este paso tan importante lo dan en un gran momento personal para ellos. No solo tienen previsto preparar una boda, sino también tienes otras cosas en mente. Y es que la pareja está muy enamorada. Prueba de ello son los diferentes mensajes de cariño que la gaditana ha ido gritando a los cuatro vientos. « Lo que ha unido la pandemia no lo va a separar la cuarentena 🙏🏼 juntos podemos con todo ❤️», escribía en una fotografía que pertenecía a su romántica escapada a Roma.

