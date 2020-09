SEMANA ha hablado con la actriz Cecilia Gessa y nos ha abierto las puertas de su casa, en un reportaje exclusivo para nuestra revista

Actriz y productora, Cecilia Gessa (42) está ligada a una las familias más importantes del mundo de la interpretación y comparte su vida desde hace más de diez años con Carlos Bardem (57). La hemos visto en TVE con Diarios de la cuarentena, en Amazon Prime Video con Relatos Con-fin-a-dos, y prepara nuevos proyectos. De trabajo y de su vida estos meses hablamos con ella.

“Ha sido una época muy intensos, transité por muchos estados. Lo que más me ha costado es la sensación de no saber lo que va a suceder, la incertidumbre”, nos dice. Y como a muchos, la pandemia la afectó a nivel laboral: “Me quedé a las puertas de estrenar Fahrenheit 108 en el teatro Lara de Madrid tras varios meses de intenso trabajo. Anulé todos los ensayos, reuniones, y cualquier compromiso que tuviera y llevo confinada desde el 9 de marzo. Las primeras semanas veía las noticias a todas horas, necesitaba saber qué estaba pasando. Después, por salud mental, viendo que iba para largo , decidí desconectar un poco, seguía al tanto, pero con más calma”, reconoce.

Aún así has buscado el lado positivo a esto.

Me puse en modo productiva y me organicé rutinas con agenda en mano para aprovechar el tiempo al máximo. Además de ejercicio físico (nunca hice tanto) y de mil tareas en casa el colofón final, que nunca hubiera imaginado, fue rodar dos series sin salir de casa ¡Algo que sabía y he corroborado este confinamiento es que me encanta mi trabajo!

¿Cómo fue rodar sin salir de casa?

Toda una aventura. Al principio un poco locura porque tienes que estar pendiente de aspectos que no te competen, se echa muchísimo en falta a los compañeros que normalmente te acompañan en un rodaje… sonido, luces, maquillaje, arte… Es cierto que una vez que le pillamos el truco, íbamos a toda mecha y el mismo día que nos llegaba el guion, rodábamos. Con Diarios de la cuarentena nos lo pasamos muy bien con nuestros personajes. Se llamaban como nosotros y, sin embargo, nada tenían que ver. Me siento muy feliz de la acogida que tuvo la serie. La hicimos desde el mas absoluto respeto y con mucho cariño.

¿Has pasado miedo?

¡Y sigo teniéndolo! Esta pandemia va para largo y además de muchos fallecidos y un autentico desastre para nuestra economía, también ha dejado al descubierto muchas carencias. Nos merecemos mejor sanidad, mejor educación, regular los contratos de trabajo.. y en especial, y muy grave, que se cuide a nuestros mayores en las residencias publicas.

¿Cuándo lloraste por última vez?

Pues la última precisamente viendo un reportaje sobre la situación de las residencias de mayores durante esta pandemia. Desolador.

¿Cómo ha sido la convivencia en pareja?

No podía haberla pasado en mejor compañía. En nuestro caso hemos reforzado todavía más, si cabe, nuestra relación. Cumplimos diez años ahora y parece que fue ayer cuando comenzamos. Nos encanta estar juntos, nos divertimos y nos cuidamos mutuamente.