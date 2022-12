Aunque en un primer momento Alba Carrillo y Jorge Pérez defendieron que entre ellos no pasó nada en la fiesta de Unicorn en la que protagonizaron tórridas imágenes, al final la colaboradora tiró de la manta y dejó claro que entre ambos la tensión sexual se ha resuelto en casa de Marta López. “Dos no se acuestan si no uno no quiere”, deja claro la exmodelo, que temía que el guardia civil le echase toda la culpa de su noche de pasión. En SEMANA analizamos las polémicas declaraciones de Alba Carrillo y los protagonistas de la noticia que ha revolucionado el mundo del corazón esta semana.