Lucía Rivera sorprendió a todos al tener un gesto público con su padre, Cayetano Rivera Ordóñez. El hijo de Francisco Rivera ‘Paquirri’ decidió adoptar a la hija de Blanca Romero tras su boda en el 2001. Desde que se rompió el matrimonio entre la actriz y modelo con el torero, la relación entre Lucía Rivera y su padre ha pasado por muchos altibajos. El propio Cayetano llegó a asegurar a la revista ‘Diez Minutos’ que existía un distanciamiento con su hija en el 2015: “a la que he querido y la quiero, pero hace un par de años que no hablo con ella”. Sin embargo, ambos retomaron una relación que no ha estado exenta de polémicas.

15 Cayetano aseguró, hace cuatro años, su distanciamiento Además, no entendía los motivos que llevaron a Blanca Romero, su ex, a mostrar una imagen del padre biológico de Lucía, un modelo inglés que conoció durante su carrera en las pasarelas. 14 Retomaron posturas En los siguientes tiempos la relación entre padre e hija mejoró. 13 La decisión de Lucía Rivera con sus redes Sin aparente motivo, la modelo decidió borrar todo rastro de su padre en Instagram. Ella aseguró que se trataba de una decisión en torno a su carrera profesional. 12 Pendiente de su hermano pequeño, Cayetano

En varias ocasiones, Lucía Rivera ha hecho referencia a su hermano pequeño, fruto del matrimonio de Cayetano Rivera con Eva González. 11 El carnet de coche, su última unión Lucía quiso acordarse de su padre públicamente en sus redes al mencionarlo. 10 Quería que se lo sacase Según cómo se expresó, se intuye que Cayetano ha insistido en varias ocasiones a su hija para que se sacase el carnet de conducir. 9 Cayetano, feliz con Eva González El buen momento del torero con su bebé y su mujer, Eva González, traen la sonrisa de Cayetano. 8 Lucía triunfa en su faceta de modelo Se ha ganado el respeto de la profesión, que comparte con su madre. 7 París, su nuevo hogar Alejada de su familia y por cuestiones laborales, Lucía reside en París actualmente. 6 La supuesta relación sentimental con Marc Márquez Unas fotografías desvelaron un romance entre Márquez, campeón de MotoGP, y Lucía Rivera. 5 Negó una relación seria Lucía Rivera ha asegurado a Europa Press que a su edad lo normal es ir conociendo gente. 4 ¿Serán la pareja del año? Pese a sus declaraciones, la posible relación sentimental ilusiona. 3 Más cerca de su padre Su último gesto acerca las posturas de la relación. 2 Ha pasado a ser personaje público El peso de los dos apellidos forman parte de su vida. 1 Busca la estabilidad de su familia Junto a su carrera profesional como modelo, su familia es lo más importante para Lucía Rivera.