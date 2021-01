Cayetano Rivera fue uno de los grandes ausentes del entierro de su tío, Riverita. El torero aclara el veradero motivo por el que no pudo asistir

El pasado viernes amanecíamos con la triste noticia del fallecimiento de Riverita, el hermano de Paquirri. El que también fuera torero fallecía en su casa de Barbate tras una larga lucha contra el cáncer. Ese mismo viernes se celebró el tanatorio y al día siguiente, el sábado, el entierro. Fueron muchos los amigos y familiares que se acercaron a ambos lugares, siendo uno de los primeros en llegar José Antonio Canales Rivera. De hecho el sobrino del fallecido, como portavoz de la familia, fue el encargado de anunciar la noticia. Pero a quien no vimos ni en el tanatorio ni en el posterior entierro fue a Cayetano Rivera: ¿por qué?

Cayetano Rivera se autoconfinó por coronavirus

Según Teresa Rivera, hermana del fallecido, tanto Cayetano Rivera como Francisco Rivera no pudieron acudir al último adiós debido a las restricciones de movilidad que había (y siguen habiendo) en Andalucía. Ahora, es el propio Cayetano quien revela el verdadero motivo. Y es que lo cierto es que el pasado mes de noviembre, los hermanos Rivera Ordoñez junto a Kiko Rivera pidieron un justificante de movilidad para acudir a visitar a su tío, algo que probablemente podría haber hecho en estas circunstancias. Aún así, hay otro motivo de peso mayor.

Tal y como ha contado el propio Cayetano, no pudo acudir al entierro debido a que se encuentra en aislamiento por coronavirus. Ha querido explicar qué ocurrió: «El Jueves pasado fui a ver a mi tío Riverita al hospital. Una vez allí, me enteré de la detección de un brote covid en su planta. Por eso decidí, por voluntad propia, aislarme hasta poder hacerme una prueba pcr. El resultado: negativo. Y tengo intención de seguir así 🤞🤞», ha asegurado el torero. A pesar de que Francisco Rivera no se ha pronunciado al respecto, este también puede ser el motivo de su ausencia al último adiós de su tío Riverita.

Los hermanos Rivera Ordoñez se despidieron de Riverita a través de las redes

A pesar de no acudir al último adiós, sí que se despidió a través de las redes sociales: «Hoy en el cielo están de suerte…», empieza diciendo Cayetano. «Mi edad es mi sabiduría», decía. En su tarjeta de visita un sin fin de oficios, ‘Torero’ del que más se enorgullecia. Tocado con la varita de Dios para ser un genio pero de chalado no tenía nada, lo suyo era otro tipo de delirio, otro tipo de locura», continua.

«Apasionado de los toros, amante de la risa, capaz de volar y de hacerte soñar desde una silla. Su vida en un folio sería trazos de colores, flores, estrellas, la luna… El mundo ahora, tío José, es un poquito peor sin la magia de tu fantasía. Gracias por tu imaginación, por enseñarme a vivir desde tu perspectiva. Gracias tío José por haber existido en mi vida», declara. Y Cayetano se despide con un «te voy a echar de menos pero tu recuerdo será mi sonrisa. Te quiero tío José, nos vemos en la otra orilla…».

Unas horas antes era su hermano, Fran Rivera, el que se despedía de su tío con una foto del puente de Triana de Sevilla. «Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tú como siempre haciendo las cosas tuyas, les has hecho esperar. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío José. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte», escribe el torero emocionado.