Tremendo susto se han llevado Cayetano Rivera y Eva González. El torero y la presentadora de ‘La Voz’ han denunciado el robo de su coche familiar en San Agustín de Guadalix durante la pasada madrugada. La pareja ha dado todos los detalles del auto y han pedido ayuda para poder localizarlo.

«Anoche nos robaron el coche en San Agustín de Guadalix. Modelo: BMW X5. Color: Negro. Matrícula: 5689GYX. Agradecemos cualquier información. ¡Gracias!«, escribía el hijo de Paquirri en sus redes sociales.

El robo se ha producido tan solo dos días después del cumpleaños más familiar de la andaluza. En concreto, Eva González sopló los 39 años con su hijo y su sobrino, el hijo de su hermana María, que tan solo tiene tres meses. Eso sí, no estuvieron solamente los cuatro y es que, como ella misma desvela en el bonito mensaje con el que ha acompañado a las imágenes, el resto de los miembros de su familia decidieron no posar para la cámara. “Una tarta, unas velas, mi familia a mi vera… Sois el mejor regalo. Os quiero con el alma. Vamos a por una nueva vuelta al sol, con vosotros de la mano siempre. Hermana, mamá, no tengo palabras para vosotras, mi vida entera… y aunque no hayáis querido salir en la foto, ¿a qué la tarta os la vais a comer igual…? ”, escribía la presentadora.

