Durísima pérdida para el mundo de la televisión y los amantes de los realities. José Luis Losa, quien fuera ganador de ‘Supervivientes 2017‘, era encontrado muerto en su casa de Albacete este sábado por la tarde. Su muerte llegaba tan solo tres meses después del repentino fallecimiento de su mujer, Inma, y ha dejado desolados a sus dos hijos, José Luis e Inma. El también concursante de ‘MasterChef‘ estaba completamente enamorado de su mujer, era el motor de su vida, y su pérdida fue un duro golpe que no pudo superar.

El pasado mes de febrero, nos quedábamos sin palabras después conocer la repentina muerte de Inma a causa de un infarto. Una dura pérdida que sumió al concursante de ‘Supervivientes’ en una profunda tristeza y dolor, tal y como él mismo expresó en su última intervención en televisión. El albaceteño intentó aprender a vivir sin el amor de su vida y ocupó su tiempo y cabeza con una obra que tenía pendiente. El propio chef reconocía que su vida «está siendo muy dura» y la pena por no estar junto a la mujer de su vida le fue poco a poco apagando. «Cuando llego a mi casa me hundo por completo«, expresaba.

Según comentaba este sábado Iván González, que había hablado con José Luis Losa tan solo dos días antes de su fallecimiento, vio «triste» al ganador del reality de aventuras. «Le ha podido la pena, era una gran persona. A la vez lo veía con ganas, no me esperaba para nada esto. Es que José Luis sin Inma pensaba que no era nadie«, explicaba el joven para entender el difícil momento por el que estaba pasando su amigo. «Cuando pasan estas cosas, siempre se dice que quienes se van eran buenas personas, pero en el caso de José Luis era verdad, no he conocido a nadie tan bueno. Espero que la familia le perdone. Hablé antes de ayer con él y lo encontré normal… pero ya intentó esto hace tiempo«, puntualizó.

Hace un mes, el concursante de ‘MasterChef 2016’ explicaba en una entrevista a los medios que todavía se encontraba «muy mal» tras la muerte de su mujer. José Luis se encontraba yendo al psicólogo y al psiquiatra y había recibido el alta recientemente. «Estoy haciendo una obra que tenía ganas de hacer para asegurarnos la jubilación y me centro en ello porque así se me va la cabeza», llegó a decir completamente roto.

La importancia de la salud mental

Tras conocer la triste noticia de la muerte de José Luis Losa, Alba Carillo, con quien hizo muy buena amistad en Honduras, lanzaba una profunda reflexión a través de sus redes sociales en la que exclamaba acerca de la importancia de la salud mental. «La vida es ingrata. Tocas el éxito con las manos y el infierno con el corazón. Las personas de apariencia más fuerte son, muchas veces, vulnerables de corazón. Ojalá nos enseñaran desde pequeños, junto con matemáticas y literatura, a gestionar las emociones y sanar las heridas del alma. Y nos dieran nociones para detectar las alarmas que emite el que sufre y poder ayudarle. Ojalá la vida no doliera, a veces, tanto y se hiciera carga insoportable. Ojalá clases para corazones rotos y desesperanza. Descansa en paz, José Luis», escribía la colaboradora.

Te interesará saber...