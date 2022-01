Tamara Gorro y Ezequiel Garay han anunciado su separación. Quieren darse un tiempo para saber si son capaces de retomar su relación o si por el contrario no hay marcha atrás. Este anuncio público llega antes de que uno de ellos deje la vivienda familiar, pues tal y como ha dicho la influencer, ahora toca tomar distancia entre ellos. Se seguirán viendo, teniendo buena relación y compartiendo momentos familiares, pero lo más acertado es no vivir en la misma casa. La propiedad tiene un estilo muy particular y la empresaria ha mostrado tanto su interior como su exterior en sus redes sociales, perfil que ha servido como ventana para conocer cómo es la casa en la que el matrimonio ha sido feliz hasta su inesperada ruptura.

Techos altos, luces indirectas, un cabecero similar al trono de hierro de ‘Juego de tronos’ y un jardín en el que poder respirar aire fresco. El enclave es perfecto, no obstante, se desconoce quién será la persona que seguirá en ese domicilio. Allí han pasado infinidad de momentos, han disfrutado de lo bueno y lo malo y, sobre todo, han formado una familia. A pesar de que en sus respectivos perfiles presumían de relación idílica, nada más lejos de la realidad. La propia Tamara Gorro lo reveló este lunes, dejando claro que no era «un matrimonio perfecto». Como todas las parejas pasan por baches y ahora tocaba saber si sentían la fuerza para luchar o todo lo contrario.

Tamara Gorro dio un durísimo relato en un vídeo de Instagram, en el que contó que su ruptura había sido amistosa y que pese a todo se seguían queriendo. «Compartimos todos los momentos y hay muy buena relación, pero evidentemente se van a empezar a dar pasos. Nos vamos a separar, eso implica que él y yo estemos en diferentes casas y yo no quiero alimentar el hay o no crisis», comentó la también escritora. Un discurso muy similar al dado por el otro protagonista horas después, prueba de ello, las declaraciones que posteó el exfutbolista en un storie una hora más tarde de la confesión de su todavía mujer. «No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 años maravillosos», respondió él.

Quién sabe si finalmente se separan qué será de esta casa en la que en su día cumplieron tantos sueños. De momento, ninguno de los dos ha resuelto esta duda de sus seguidores, quienes, por cierto, mandan todo su cariño a esta pareja tan querida en nuestro país. Tras 12 años juntos y dos hijos en común, el futuro de ambos no solo les afecta a ellos, sino también a las que son sus personas favoritas. Ahora solo queda esperar para que se den el tiempo necesario que les ayude a decidir.