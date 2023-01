Tamara Falcó e Íñigo Onieva están más felices que nunca después de haberle dado una segunda oportunidad a su amor. La marquesa de Griñón y el hombre con el que anunció su compromiso el pasado mes de septiembre vuelven al punto de partida después de haber tenido un encuentro clave en la Misa del Gallo en Nochebuena. Ahora, todas las miradas están puestas en los siguientes pasos de la pareja: ¿una posible mudanza del empresario al ático de la hija de Isabel Preysler?

Nada más cumplir 40 años, Tamara Falcó pagaba 1,5 millones de euros por un ático que está situado en la zona de Puerta de Hierro, muy cerca de la casa de su madre, a apenas 200 metros. La Marquesa de Griñón cuenta los días para instalarse en su nueva casa y podría hacerlo junto a su pareja, Íñigo Onieva. Cuenta con todas las comodidades necesarias y hay espacio suficiente para los dos.

El ático de cuatro habitaciones de Tamara Falcó cuenta con comedor, justo al lado de la zona del salón. También está totalmente rodeado por ventanales que también dan a la terraza exterior. Al ser un dúplex, la marquesa de Griñón podrá acceder a la planta superior por una escalera que se encuentra en la propia terraza. Todas las estancias de la vivienda de 186 metros cuadrados cuenta con ventanas que se abren y que le dan luminosidad al espacio. Las paredes estarán pintadas en un tono beige claro, lo que hace la estancia mucho más espaciosa.

La cocina puede ser la zona más sencilla del hogar de Tamara y será donde ponga en práctica todo lo que aprendió en el curso de Le Cordon Bleu. Esta estancia también cuenta con una puerta que desemboca en la terraza exterior y con un trastero. En su documental en Netflix, la hija de Isabel Preysler se mostró muy feliz de poder entrar a vivir en él a principios de 2023 y no dudó en supervisar ella misma cómo avanzaban las obras. Además del ático, la hija de Carlos Falcó también se hizo con dos plazas de garaje y un trastero.

Fachadas con vegetación y una tranquila zona exterior

Las fachadas contarán con vegetación, lo que lo hacen mucho más agradable a la vista. Las zonas exteriores tendrán espacios de agua y jardines con árboles. Se trata de unas viviendas que pertenecen a la promoción The Collection by Kronos Homes. “Es una casa donde me veo viviendo en un futuro con mi familia ya que posee todas las facilidades y servicios. Además, está cerca de mi madre algo que me hace especial ilusión”, llegó a destacar ella misma.