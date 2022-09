Han pasado apenas tres días desde que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaran su separación tras siete años de relación y una hija en común. Parece poco tiempo, pero la decisión es en firme y cada uno de ellos empieza, poco a poco, a buscar su propio camino. Esto explica que la escritora e influencer haya iniciado ya el proceso de búsqueda de una nueva casa. Ahora que ambos emprenden rumbos distintos, toca dejar la vivienda en la que han formado un hogar junto a la hija que tienen en común.

Con su decisión de dejar su relación, a Laura Escanes y Risto Mejide les quedan por delante decisiones paralelas, como la de establecer un nuevo lugar en el que vivir. Así, uno de ellos, en este caso la joven, dirá adiós a la casa en la que han estado viviendo tras mudarse de Barcelona: una vivienda moderna cuyos rincones hemos podido descubrir durante el tiempo que han estado juntos, ya que los dos han mostrado imágenes de su nidito de amor en sus respectivas redes sociales.

La espectacular casa de Risto Mejide y Laura Escanes

Se trata de un lugar es estilo actual, decorado con muebles funcionales y de diseño, y ambientes en los que predominan tonos como el blanco, el gris y el beige. Todo ello sin olvidar piezas claves e icónicas, como la colección de gafas que el publicista tiene en su dormitorio, o el piano de cola que es el eje central del salón. Y es que la música es uno de los talentos ocultos del publicista.

Durante años, la pareja se ha mostrado como una de las más sólidas de la crónica social, pero el pasado 25 de septiembre anunciaron el fin de su relación a través de sus redes sociales con unas bonitas cartas de despedida en sus respectivos perfiles de Instagram. Ambos han destacado el cariño que se tienen y que seguirán unidos por su hija, la pequeña Roma. «No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor», escribía la influencer.