Camilo Blanes se encuentra en una situación delicada y no solo por cuestiones de salud, ahora que está ingresado desde la semana pasada en el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda, Madrid. Su pronóstico es grave y las informaciones no auguran una pronta recuperación para el hijo de Camilo Sesto, que ha llegado a debatirse entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos. Un drama personal que ha sido vilmente aprovechado por unos ladrones, que han entrado en su casa de Madrid a sabiendas de que no había nadie en su interior, dado que la madre del joven, Lourdes Ornelas, no se ha separado de él en ningún momento, tan solo tras el incidente en el que terminó siendo expulsada del centro médico tras haber protagonizado un altercado.

La familia de Camilo Blanes no levanta cabeza y es que en plena preocupación máxima por su vida ha tenido que atender a un nuevo imprevisto. La casa de Camilo Blanes ha sido asaltada por unos ladrones que sabían a la perfección cómo y dónde se encontraba el propietario de la vivienda. Lo han hecho con la intención de llevarse cualquier objeto de valor que han encontrado por su paso, tal y como ha denunciado ahora la propia madre del joven, Lourdes Ornelas, que asegura que han sido sustraídos objetos de valor de la casa de Torrelodones donde ha vivido sus últimos años Camilo Sesto y en la que se había instalado tras su muerte su hijo: “Han desaparecido un montón de cosas de Camilo Sesto, discos de oro y recuerdos”, se lamentaba la mexicana en conversación con ‘Informalia’.

El miedo de Lourdes Ornelas de que los ladrones deseen volver a llevarse más objetos de valor, más sentimental que económico, ha obligado a que aumente las medidas de seguridad de la residencia de su hijo en Torrelodones. Para ello, tal y como aseguran desde el citado medio, se ha instalado un nuevo circuito de cámaras de seguridad que mantienen en todo momento grabado lo que sucede en las entradas de la vivienda. La idea es captar a todo el mundo que entra y sale de la casa, pues al parecer no es tan complicado recorrer las estancias de donde vivió en su día Camilo Sesto, pues los amigos de Camilo Blanes tienen sus puertas abiertas para entrar siempre que lo deseen, lo que pone en serio peligro la seguridad no solo del inmueble, sino especialmente de los objetos de valor que se atesoraban en su interior. Al menos sí antes de que los ladrones regresasen a la casa para hacerse con un jugoso botín.

Vídeo: Europa Press

La preocupación por Camilo Blanes sigue siendo alta

La noticia del ingreso de Camilo Blanes en el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda, de la cual informó la revista SEMANA en exclusiva, llegó acompañada de una gran preocupación. Las informaciones que llegaban a esta redacción no dejaban buen sabor de boca y eran especialmente alarmistas con el estado real del joven. El joven estuvo tres días de fiesta justo antes de ser ingresado en el hospital, pero al parecer el motivo de su hospitalización no fue lo bien que se lo pasó, sino que sufrió un aparatoso accidente con su bicicleta y permaneció demasiado tiempo en el suelo mientras llovía. El frío de la noche madrileña hizo mella en su cuerpo y le provocó una grave neumonía que le llevó directamente a la UCI. Su estado continúa siendo grave, aunque está estabilizado y su madre quiere transmitir que su vida ya no corre peligro. Al menos no como al principio.

“Está en la UCI, estabilizado. No está fuera de peligro, porque entró muy mal en el hospital, pero está mejorando y se encuentra muy bien atendido. Estoy impresionada con el trato y con las enfermeras que son súper cariñosas”, asegura la madre de Camilo Blanes este mismo miércoles. Pese a que ya está algo más tranquila al ver que su hijo está en las mejores manos, Lourdes Ornelas confiesa que “hubo un día en que se estaba yendo”, confirmando con ello las informaciones de SEMANA sobre su gravedad. “Se encontraba con el mínimo oxígeno y casi sin pulso”, asegura la madre al recordar cómo se esperanzó cuando su hijo subió a planta para después tener que regresar a la unidad de cuidados intensivos.

No es el primer robo en casa de Camilo Sesto

Vídeo: Europa Press