Carola Escámez está de enhorabuena. La que fuera pareja de Miki Nadal se ha comprometido con su pareja, el entrenador Roberto Martín, y no ha dudado en compartir la noticia con sus seguidores después de anunciarlo a sus respectivas familias: «I said YES! 💍❤️ Carmen, nuestras familias y amigos están tan felices como nosotros. El amor de mi vida, mi futuro marido, su futura mujer. ¡NOS CASAMOS!», ha escrito emocionada en sus redes sociales.

Ha sido la propia Carola la encargada de dar la noticia. Lo ha hecho con una foto del anillo con el que le ha sorprendido su pareja. Su mano con el diamante en el dedo anular mientras que Roberto le da la mano. La foto podría haber sido tomada apenas unos segundos después de que se produjera la pedida. Aunque no ha detallado dónde ha sido ni cómo, se puede apreciar que ha sido en un lugar exterior.

Carola Escámez enseña el anillo de pedida: ¡he dicho sí!

No ha parado de recibir mensajes de felicitaciones. Hace apenas unas horas que lo ha compartido y ya se alegran por ella de manera pública: «Enhorabuena!!!!! ❤️❤️❤️», «Felicidades! Que notición!!! Me alegro mucho! Hacen muy linda pareja!!!!», «Millones de enhorabuenaaas!!!! Me alegro muchoooo ❤️❤️❤️❤️», «Os quiero💗🙏🏼», «Qué alegría y qué bonito!! ❤️», le han hecho saber sus seguidores más fieles.

Aunque su amor surgió con el tiempo, lo cierto es que Carola y Roberto coincidieron en tiempo y espacio hace algunos años. Él es ocho años menor que ella y fue el entrenador de Miki Nadal cuando el cómico decidió cambiar de estilo de vida, algo que consiguió, ya que perdió 10 kilos con su ayuda. Tal fue su asombro que Carola también se puso en las manos del entrenador sin imaginar que tiempo después surgiría el amor entre ambos. Ahora van a dar un nuevo paso en su relación y no pueden estar más felices.

Él era entrenador personal de Miki Nadal

Tras el divorcio de Miki Nadal y la que era su mujer, Carola Escámez, ambos acapararon todas las miradas. Tras un matrimonio de más de cinco años pusieron fin a su relación sentimental y se vieron envueltos en un tortuoso proceso legal por el que incluso el presentador fue condenado a cumplir una pena de 20 días de trabajos a la comunidad «por vejaciones leves» a su expareja. Él argumentó que su reacción se debía a las infidelidades que había descubierto por parte de Carola y, aunque recurrió la sentencia, la Audiencia de Madrid la ratificó. Nueve meses después de todo aquello la campeona olímpica española de tiro al vuelo confirmaba que tiene una nueva pareja.