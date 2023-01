Carmen Morales y su marido, Luis Guerra, han puesto fin a su relación tras casi 11 años de casados. Así mismo lo ha confirmado ella misma este domingo, 15 de enero, en ‘Plan de Tarde‘, el nuevo programa de Toñi Moreno. La hija de Rocío Dúrcal se ha emocionado a la hora de anunciar la noticia y ha dejado claro que la separación se ha producido en buenos términos y ambos siguen teniéndose un gran cariño.

«Me ha costado mucho tomar la decisión de la separación. Ha sido muy difícil«, aseguraba.

Ha tenido bonitas palabras para el empresario y ha dejado claro que la separación se ha producido en buenos términos. «Nos queremos mucho. Estoy bien, pero es un proceso. No ha pasado nada entre nosotros, ha sido un poco el desgaste. No estamos enfadados, nos queremos mucho y no dejamos de ser una familia», cuenta. Al verla cabizbaja y con un nudo en la garganta, Shaila Dúrcal ha consolado a su hermana y le ha insistido que la vida son ciclos y ella ahora comienza uno nuevo. «Empieza otro, se abren energías, hay que apoyarse», reflexiona la cantante.