Carmen Martínez-Bordiú y su novio, Timothy McKeague, han dedicido poner en pausa su relación a pesar de que llegan la época del año más familiar.

Carmen Martínez-Bordiú va a pasar unas Navidades atípicas. Y no, no por la situación en la que se encuentra España por culpa de la crisis del coronavirus, sino porque no pasa por la mejor etapa personal. Aunque lleva un tiempo desaparecida de la vida pública, Carmen ahora ha vuelto al foco de la noticia por un motivo de peso. Y es que ha decidido romper su relación temporalmente con su pareja, Timothy McKeague.

A pesar de que estaban instalados en Portugal, ahora todo hace indicar que Carmen podría poner rumbo a España para pasar las Navidades en la capital española. Carmen y Timothy podrían haber dado este paso de romper su relación de manera temporal cuando llega la época más familiar del año. Según apunta ‘Vanitatis’, la ruptura ha sido amistosa.

No ha habido terceras personas y el motivo que les ha llevado a tomar esta decisión son las ganas que Timothy tiene de volver a su país para reencontrarse con los suyos tras muchos meses sin poder viajar por culpa de la pandemia. Durante este tiempo separados, la pareja estará pensando sobre su futuro: la posibilidad de seguir juntos o en cambio, la decisión de continuar su vida por caminos diferentes.

Carmen Martínez-Bordiú decidía abandonar la vida pública para instalarse en Portugal al lado de su chico. Allí ha estado instalada en Nazaré, donde Timothy lleva a cabo una de sus pasiones, el surf. Hace unos meses, la pareja se convertía en protagonista de la portada de SEMANA, donde detallábamos cómo era su día a día en el país vecino.

En el país vecino se compró, precisamente, una casa frente al mar, donde ha estado viviendo. Solo la abandonaba para ir a Burdeos a visitar a su hija Cynthia, y para ir a Madrid, donde se reunía con Luis Alfonso, que vive allí con su mujer, Margarita Vargas, y sus cuatro hijos.

SEMANA detalló su vida en Portugal en compañía de su pareja

A sus 69 años eran muchas las preguntas que giraban en torno a su nueva vida, esa que no estaba en España, pero sí en el país vecino. De hecho, SEMANA encontró a la duquesa de Franco en un refugio portugués junto a su pareja, Tim McKeague, el cual tiene 35 años menos que ella.

Durante el verano de 2020, se dejaron ver por las playas de Portugal. En las instantáneas que publicó SEMANA pudimos ver el tipazo que Carmen Martínez Bordiú posee y la belleza que siempre la ha acompañado. Además, pudimos conocer cómo era esta nueva etapa y su rutina en esos momentos, algo que cambia tras su decisión de romper temporalmente con Tim. Mientras Tim estaba centrado en su profesión de coach en Portugal, ella prefería dedicar su tiempo a jornadas de playa o rutas de senderismo.

Así es la casa que compró hace unos años

Ella adquirió una casa que reformó a su gusto y que contaba con grandes comodidades. Posee más de 600 metros cuadrados de vivienda y 2000 de parcela, lo que le permite estar en un enclave perfecto todo el año. No obstante, no es el único ‘privilegio’ con el que allí cuenta, pues su residencia tiene piscina climatizada y cuenta con unas vistas al mar que cualquiera desearía para su vida.