La ‘socialité’ ha cargado contra el ex de Miguel Bosé y su madre, Lola Medina: «Si le pasaran 10.000 euros al mes no rechistan más y los niños salen en el primer avión a México».

La entrevista de Lola Medina, madre de Nacho Palau, en ‘Sábado Deluxe’, ha desembocado una cascada de declaraciones a favor y en contra del que fuera pareja de Miguel Bosé. La primera en hablar fue Lucía Dominguín, hermana del cantante, quien respondía este mismo domingo en los platós de Telecinco. Ahora, Carmen Lomana ha salido en defensa del artista, de quien cree que se está tratando injustamente.

La ‘socialité’ ha intervenido en directo en ‘Sálvame’ para romper una lanza a favor de su amigo. «No tengo nada contra Nacho, pero hay una especie de campaña en contra de Miguel sin saber lo que ha habido en esta relación. Según su «visión de la historia totalmente opuesta» a lo que se está contando, considera que la guerra mediática y judicial en la que están inmersos Nacho Palau y su madre es una cuestión de dinero.

«Miguel ha sido tremendamente generoso con Nacho»

Lomana lo tiene claro: Palau «se ha acostumbrado a vivir muy bien, con viajes, un sueldo al mes y Miguel ha sido tremendamente generoso con él, pero no puede permitir que le estén presionando solo por dinero. Estoy segura por lo que ha dicho el otro día Lola, que si le pasaran 7.000 o 10.000 euros al mes no rechistan más y los niños salen en el primer avión a México«.

«Como el cajero automático se terminó y se quedó sin cajero hay que sacar dinerito y desprestigiar. No me parece bien lo que dijo esta señora el otro día y yo estoy en mi perfecto derecho de decir lo que me parece», añadía. Lomana respondía así a las palabras de Lola Medina en televisión, en las que se lamentaba de la falta de atención que, según ella, Miguel Bosé da a sus pequeños: «No nos ha ayudado en nada. La casa en la que vivimos la estamos pagando nosotros. Me sabe muy mal que Miguel no se haya preocupado si a esos niños les faltaba algo… Me duele que reniegue de dos de sus hijos. Los cuatro niños son hermanos«.

Lomana cree que «Nacho debería dejar que esos niños se educaran con una educación fantástica, que viniesen en vacaciones, que él pudiese ir a verlos con el viaje pagado. Miguel le da todas las facilidades, así que no cuente la historia de que es el malo, que le ha quitado a los niños o que está en la ruina más absoluta. El juez lo dijo: hay dos hijos que son de Miguel Bosé y otros dos que son de Nacho Palau».

«Da la sensación de que Miguel se llevó a los niños en una rabieta»

Sobre Miguel Bosé, Lomana ha recordado que «da la sensación de que Miguel se llevó a los niños en una rabieta. Los niños estaban escolarizados en México los 4. Las exigencias de Nacho hicieron que Miguel dijera por aquí no puedo pasar. Esos niños son la moneda de cambio». De ahora en adelante deberían, en su opinión, seguir cada uno su camino: «Cada uno se tiene que encargar de la manutención de sus hijos. Mientras vivía Lucía ha estado mandándole dinero a los chicos y a esos niños nos les va a faltar nada mientras viva Miguel».

Carmen Lomana también ha asegurado que la relación entre el cantante y el escultor «empezó a deteriorarse cuando vivían en Panamá por la amistad especial que Nacho mantuvo con un señor«. Tras poner punto y final a su relación, Miguel Bosé le habría ofrecido mudarse a México por un contrato que tenía con una productora y ante la negativa de Palau «decidió quedarse en España con sus dos hijos y ahí comienza el serial».

«Con Nacho no he hablado en mi vida»

Por último, ha destacado que defiende a Miguel Bosé por la «amistad», el «cariño» y la «lealtad» que le unen al cantante. Asimismo, ha apuntado: «A Nacho no lo conozco, solo de vista. Con Nacho no he hablado en mi vida». Además de sus declaraciones en Telecinco, Lomana ha escrito un artículo en el diario ‘La Razón’ en el que habla con todo lujo de detalles de la ruptura de la pareja y ataca duramente a Nacho Palau.