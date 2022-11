Si antaño hubo una relación de amistad entre ellas, hoy no queda nada de eso. Todo lo contrario. Entre Esther Doña y Carmen Lomana lo que existe ahora es una guerra abierta que promete llegar a los tribunales. Hace apenas unos días, la viuda de Carlos Falcó aseguraba a SEMANA que piensa tomar acciones legales contra Marina Castaño. Esta destapaba que «es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces». Pues bien, ahora es Lomana la que asegura que está dispuesta a ir a acudir a la justicia si es necesario: «Las dos vamos a ir, Marina (Castaño) y yo».

Vídeo: Europa Press

«Que tome medidas, porque como empiece a salir todo lo que hay de ella», ha recordado este martes una tajante Lomana. «Es un personaje que no me interesa, carece de interés». Durante años, la socialité fue una de las grandes amigas de Carlos Falcó. Compartió grandes momentos con el marqués de Griñón y con la que fue su esposa desde 2017 hasta su muerte. «La apoyé mucho en su momento, ahora no», subraya la excolaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’. Recientemente daba a conocer aspectos sobre ella que nadie conocía: «Bueno, es que ahora muchas mujeres dicen lo de los malos tratos, pero en este caso lo que te puedo decir es que Esther Doña tiene unos brotes que se pone como una fiera, se insulta, se autolesiona y dice ‘mira lo que me hace Carlos Falcó’”.

«Tú la ves con esa cara de santita y esta mujer no tiene límites”, ha contado Carmen Lomana de Esther Doña

Todo ha cambiado, y mucho, desde que Lomana cargara contra la andaluza en televisión. “Que mal miente, cómo miente, ya es por psicopatía”, explicaba tras escuchar sus declaraciones sobre su ruptura con el juez Santiago Pedraz. Pero no se quedó ahí y acabó explayándose a gusto: “Es que es alucinante. Es que ella de repente está mintiendo totalmente, porque el juez salió corriendo porque ya se veía como el pobre Carlos Falcó”, aseguraba Lomana, haciendo alusión a la bronca que protagonizó el matrimonio en el hotel Eurobuilding de Madrid en 2019, que terminó con la mediación de la policía y la detención del marqués de Griñón, que pasó la noche en comisaría. “Todo esto que dice que la dejó por un WhatsApp, la dejó porque él salió corriendo, porque ‘me va a meter en un lío’. Tú la ves con esa cara de santita y esta mujer no tiene límites”, ha destacado Lomana.

La manchega coincide al cien por cien con Marina Castaño en todo lo que esta ha dicho sobre Esther Doña. La viuda de Camilo José Cela, quien también era amiga íntima del Marqués de Griñón, acusa a Esther Doña de dar una imagen que no es la real: «Esta mujer tiene ese problema de bipolaridad. Carlos decía tengo que darle otra oportunidad, no me parece justo romper nuestra ocasión. Pero en muchas ocasiones estuvieron a punto de romper». Ante la reacción de la aludida, dispuesta a llevar a la que fuera Marquesa de Iria Flavia al banquillo, Lomana responde segura. Respalda a su amiga Marina «porque hay cosas que yo he visto y cosas que me han contado. Y hay muchos testigos».

Estas palabras de Marina Castaño han caído como un jarro de agua fría sobre Esther Doña. Está impactada y, aunque prefiere no entrar a valorar estas incendiarias declaraciones, ha contado a SEMANA que se ha puesto en contacto con sus abogados para frenar las declaraciones de ambas amigas del desaparecido aristócrata. Esther Doña no ha confirmado que valora seriamente emprender acciones legales, por ahora solo contra Marina Castaño: “Se está estudiando demandarla. No tengo todavía nada decidido, porque ayer fui a la tele y hoy ha sido un día complicado para mí, porque he estado muy ocupada, pero es un tema en el que estamos trabajando”. La pregunta que queda en el aire es saber si hará lo mismo contra Carmen Lomana.