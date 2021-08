Carmen Lomana, muy dura contra Rocío Carrasco: “Es un negocio, luego fregarán el suelo con ella”

Carmen Lomana ya ha mostrado en otras ocasiones su rechazo al testimonio prestado por Rocío Carrasco en su docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La socialite asegura que ha sido incapaz de ver al completo el documental y es que pronto se cansó de escuchar los capítulos más duros de su vida narrados en primera persona. Para Lomana, todo responde a “un negocio” y considera que el futuro de Rociito en televisión tiene los días contados, porque ya está comprobando cómo son cada vez más los que les sucede lo mismo que a ella y se cansan de verla en los platós o copando infinidad de titulares por su guerra contra Antonio David Flores y Olga Moreno, así como la insalvable distancia que la separa de su hija, Rocío Flores, y de su hijo David.

Una situación de hastío que provoca que Carmen Lomana realice quizá sus declaraciones más duras contra Rocío Carrasco, a quien considera que en breves se convertirá en un juguete roto en manos de Mediaset, la cadena a la que ha fijado su nueva vida y venganza contra su exmarido. “Es que no la he visto, cuando sale cambio de canal. Ya no puedo soportarla ni un minuto más, no la he visto. Esto es un negocio, ya volverá cuando les interese, luego fregarán el suelo con ella, subirán a la otra a los altares, hay cadenas en las que la felicidad no existe”, mantiene Carmen Lomana con dureza no solo contra Rocío Carrasco, sino también contra la cadena que ha utilizado como canal para denunciar públicamente lo que ha sufrido estos años.

Eso sí, Carmen Lomana relaja su discurso a la hora de valorar la presencia de Olga Moreno en los mismos platós. Así lo hace al describir cómo vio a la actual mujer de Antonio David Flores en la entrevista que ofreció tras la salida de ‘Supervivientes’ y después de ver algunos de los episodios de la docuserie de Rocío Carrasco. A la colaboradora, la entrevista que se le realizó a Olga fue “cruel” y no entiende muchos de los puntos sobre la que se basaron las preguntas que se le hicieron en una noche en la que la vio “triste y cansada”. Vea el vídeo para descubrir por qué cree Carmen Lomana que Rocío Carrasco pronto dejará de ser la estrella de Telecinco y el motivo por el que Olga Moreno le da “pena”. ¡Dale al play!