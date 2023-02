Carmen Lomana atiza a Ágatha Ruiz de la Prada: "Se te va a caer el pelo"

A lo largo de las últimas semanas, la polémica entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana no ha cesado. El pasado viernes, la diseñadora se sentaba en el 'Deluxe' y aclaraba cuál es su relación con la socialité. Ante las cámaras, la exmujer de Pedro J. Ramírez aseguraba que no se fiaba de la colaboradora de televisión. "Nunca ha sido amiga mía. Ella me causa rechazo", espetaba, sin mostrar demasiado dolor por las palabras de quien creíamos fue antaño su amiga. "No me fiaba de ella, siempre me ha causado desconfianza. Siempre la he tratado bien, ha mejorado mucho. Cuando yo la conocí era mucho más mayor que ahora. Ha mejorado con el tiempo y es una mujer que se maquilla genial. Tiene trajes muy bonitos". Pues bien. Las palabras de la diseñadora no han tardado en provocar consecuencias en la aludida. Como saque yo los mensajes, se te va a caer el pelo", explicaba enfadada en COPE, tildando sus palabras de "falta de respeto".

"Nunca tendré la vileza que tienes tú", reconoce la socialité al hablar de Ágatha Ruiz de la Prada

Las respuestas de Lomana se han dado a conocer en un espacio radiofónico en la tarde del domingo. Allí ha expresado su malestar tras conocer unas palabras que, a su juicio, le sirven "para que te hagas platós y hagas dinero a mi costa". Cabreada, ha asegurado: "Yo nunca tendré la vileza que tienes tú". Además, la socialité le ha lanzado una advertencia, ya que Ágatha Ruiz de la Prada ha destapado una de sus conversaciones privadas: "

Y es que en el 'Deluxe', la empresaria no solo dejaba claro que no tiene ninguna relación con Carmen Lomana. Además, compartió los mensajes que esta le enviaba antes de "bloquearla definitivamente". Se trata de unos whatsapp en los que le habla de sus su expareja, Luis Miguel Rodríguez: "Enseña modales a tu novio porque se comporta como un gañán. ¿Cómo te has podido liar con este tío? Tú que vas de cool, de moderna, pero si no tiene siquiera conversación", le escribió. Poco tiempo después aparcó sus opiniones sobre 'el chatarrero' y le escribió a la modista para preguntarle si "Luismi" la invitaría a sentarse en la mesa de la gala contra el Cáncer para evitar pagar los 500 euros del cubierto alegando: "Me parece un tío muy auténtico".

"Nuestra relación se rompió hace tiempo, porque a Ágatha nunca le puedes llevar la contraria", confiesa Carmen Lomana

Carmen Lomana ha destacado que su relación con Ágatha se ha deteriorado, pero se sigue llevando muy bien con sus hijos. Los considera personas "maravillosas". También ha calificado como una "vergüenza" el día que la diseñadora anunció que iba a sentarse en el plató del 'Deluxe' para "liquidar a Carmen Lomana", pues ella "nunca liquidaría a una mujer". Según ha revelado, antes se llevaban bien: "Nuestra relación se rompió hace tiempo, porque a Ágatha nunca le puedes llevar la contraria y yo lo hice".

Los enfrentamientos mediáticos entre ambas mujeres llevan semanas copando toto tipo de titulares. Hace unas semanas, Carmen Lomana se sometía al polígrafo en Telecinco. Y en su intervención televisiva lanzaba todo tipo de calificativos contra Ágatha Ruiz de la Prada, a la que considera una mujer "engreída, arrogante, frustrada y envidiosa". Al ver estas imágenes, la diseñadora zanjaba: "El día que la bloqueé me quedé en la gloria. Lo que no es tolerable es que te critique alguien que no tiene relación contigo para nada", argumentaba.