Sin pelos en la lengua, así se ha pronunciado Carmen Lomana sobre Isabel Preysler. La colaboradora de televisión no ha dudado en cargar duramente contra la socialité que está en el ojo del huracán tras su ruptura con Mario Vargas Llosa. Incluso ha llegado a denominarla «travesti de geriátrico». Posteriormente ha reculado y ha pedido disculpas por sus palabras.

«Han dicho que tiene una corte de señores detrás esperando. Yo solo he dicho que ya no es lo que era. ¡Qué pena y qué mal operada está! Hay gente que está maravillosamente bien operada y otra que no». No solo eso, durante su intervención en el programa ‘Fiesta‘, ha cuestionado cómo ha afrontado la madre de Tamara Falcó su ruptura sentimental después de ocho años de romance con el Nobel de Literatura. «Ella está continuamente dando noticias muy divertidas. Antes en la corte había bufones». Ante las críticas de sus compañeros, Carmen Lomana se defendía: «Vosotros sois muy cínicos, pero pensáis lo mismo». También ha reconocido que se había divertido mucho con todos los memes que habían surgido a raíz de la ruptura.

Carmen Lomana, muy dura con Isabel Preysler

No es la primera ocasión en la que Carmen Lomana ataca a Isabel Preysler, en los últimos días también lo ha hecho a través de las ondas. «No es tan inocente como hacer ver, nos da 100.00 vueltas a todos. Se hace la tonta», afirmaba en la Cope. Añadía que había intercedido en la ruptura de su hija con Íñigo Onieva. «La misma Tamara dijo que el vídeo lo había filtrado su madre. Ellos tienen un gran negocio con todo esto. Esto es un cuento».

Carmen Lomana ha afirmado que todo responde a un guion. «La madre es la que mueve los hilos y lo hace muy bien, porque lleva más de 40 años en esta historia. Entonces, se sabe los tiempos. Son demasiadas casualidades». Respecto a la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha añadido que existe mucha «representación y poco de amor. Durarán hasta la boda. Ella siempre ha sido consciente de lo que pasaba». Asimismo indicaba que la marquesa de Griñón iba a aceptar ciertas cosas, pero vaticinaba que la relación no sería duradera. «Se van a casar con todo el show que van a montar, van a tener un niño. Luego, dirá que él haga lo que le dé la gana porque ella ya tendrá el bebé, fotos, bautizo… Quizás luego la separación. Yo creo que la boda no pasa de septiembre».