El nombre de Corinna Larsen suena con fuerza en los últimos días. Desde que saliera a la luz que iba a emitir un podcast sobre su propia vida junto al rey emérito, había mucha expectación al respecto. Ahora que ya se han emitido los dos primeros episodios en los que la exprincesa alemana se refiere a Don Juan Carlos como su «marido» y habla largo y tendido sobre los aspectos más íntimos de su vida con él, las críticas y la polémica no ha tardado en llegar. Una polémica que no ha hecho más que empezar y que capítulo a capítulo no dudamos que vaya «in creciendo» de manera considerable. La última en pronunciarse al respeto ha sido Carmen Lomana, quien no da crédito a todo lo que se está contando sobre el emérito. La socialité define de «vergüenza» a lo que está haciendo Corinna Larsen con el padre del Rey Felipe VI. ¿Quieres escuchar sus palabras? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Redes sociales

Carmen Lomana ha hablado alto y claro sobre el polémico podcast de Corinna Larsen

Carmen Lomana es muy clara al revelar su opinión sobre el podcast de Corinna Larsen, una vez que ya se han emitido los primeros episodios del mismo. «Me parece una vergüenza todo lo que está haciendo esta mujer. Es todo muy duro. Si es cierto no debería de decirlo y sino es cierto, todavía menos. Ella se ha aprovechado de todo lo que ahora está criticando», ha dicho Lomana. «Yo creo que es una mujer muy mala y muy maleducada que no tiene principios ni vergüenza. Así de claro«, dice al respecto.

Durante su podcast, Corinna Larsen ha revelado que en algunos momentos ha llegado a ver bolsas de basura llenas de dinero en casa. “Traía bolsas llenas de dinero en efectivo», decía la exprincesa. La colaboradora de televisión ha querido recordarle que si esto efectivamente era así, ella era «cómplice porque ella, por lo visto, se ha quedado con mucho dinero que tenía que haber devuelto y no lo ha hecho. Yo no justifico nada. Es una historia bastante sórdida». Sin lugar a dudas, esto no ha hecho nada más que empezar y el podcast de Corinna Larsen seguirá dando grandes titulares y generando polémica en la sociedad española.