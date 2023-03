Carmen Borrego toma una drástica decisión ante el distanciamiento (que no cesa) con su hijo

Carmen Borrego se ha tenido que enfrentar en 'Sálvame' a unas dolorosas imágenes. El programa ha tenido acceso a unas instantáneas de su hijo José María Almoguera y su nuera Paola Olmedo acudiendo junto a la madre de ella al hospital para unas revisiones rutinarias de su embarazo. Querían saber, de hecho, cómo estaba la relación entre madre e hijo después de su distanciamiento y cómo se sentía al no estar ella también presente. Es un tema complicado para la colaboradora, como ha hecho saber en varias ocasiones. Lo que no ha podido negar es que le duele, y mucho, que se recalque constantemente el conflicto que tiene aunque se estén suavizando las cosas y está convencida que su siguiente paso les va a acercar aún más. Algo tiene claro al respecto es que, a pesar de toda la distancia entre ellos, está aquí. La llegada de su nieto llena de alegría a todos y está segura que "el día que nazca iré dónde esté mi nieto". No hay discusión al respecto, estará y está aquí ahora: "Solo quiero mandarles un beso y decirles que aquí estoy".

"Esto me causa dolor, más del que pueden imaginar", exponía mientras se mostraba emocionada. No forma parte del día a día de la pareja, que espera con mucha ilusión la llegada de su primer hijo. Así lo demuestran las imágenes que su programa emitía en la que se ve gran complicidad entre la pareja y la suegra, siempre presente. Si algo tiene claro al respecto es que, a pesar de toda la distancia entre ellos, está aquí. Hace algo más de un mes confesó que habían establecido un acuerdo de silencio para que las aguas se calmaran y que no iba a romperlo por más que se le preguntara. "He adquirido un compromiso importante con la persona que me importa, mi hijo, y no me lo voy a saltar", explicaba muy tajante.

Carmen Borrego y la situación con su hijo José María: "Para mí está siendo muy duro"

En igual situación se encontró hace un mes Carmen Borrego cuando celebraron la fiesta del bebé, el "baby shower", rodeado de amigos y sin una invitación para ella. Una fecha muy especial además porque fue dónde confirmaron que esperaban un niño. No faltó, por aquel entonces, ni los bailes, ni la comida, ni los regalos de todos los asistentes, como adelantamos en exclusiva en SEMANA. José María ha sentido una conexión muy fuerte con Caty, la madre de su pareja, y por eso cuentan con su ayuda cada vez que así lo estiman oportuno. Todo el distanciamiento se inició cuando Carmen Borrego contestó a unos audios de su nuera Paola en 'Sálvame' de forma muy directa a mediados de 2022. Esta no estaba contenta con la familia Campos y así se lo dejaba claro a su confidente. De esto hace ya más de seis meses y, aunque han dado pasos hacia delante, quedan muchas dudas sobre si estos serán definitivos.

Cuando todo esto explotó, la hija de María Teresa Campos exponía el duro momento que estaba pasando: "Para mí está siendo muy duro. No puedo con las injusticias...al que va lo sabe perfectamente". En esta ocasión, tras abandonar por un momento el plató de Telecinco sus compañeros analizaban la situación y no lograban tampoco entender cuándo esto podría tener fin. Ella misma ha pedido perdón a la pareja asumiendo su parte de culpa en el conflicto y ha mostrado, como ahora, su interés porque la relación vuelva a ser tan cercana como antes. En octubre de ese mismo año comentaba que "he metido la pata como madre, sí, señores. La he metido, ya está, se acabó el tema".