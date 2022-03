Ana María Aldón no está atravesando un buen momento personal y es que desde que se convirtiese en personaje con nombre propio, se le ha colocado en el centro de la noticia y, muchas veces, de la polémica, a pesar de que ella poco o nada tenga que ver con el asunto. Ahora está en plena actualidad tras haber confesado que su matrimonio con José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento, que se siente menospreciada al tener que rivalizar con la memoria ensalzada de Rocío Jurado y que teme que no llegue nunca su momento, la etapa en la que es la mujer de la vida del torero y no solo su compañera actual de su vida.

Vídeo: Europa Press

Una confesión emotiva que le ha hecho conectar con el público y, de paso, también con compañeros de trabajo que hasta ahora no comprenden lo que sufría y que ahora piden que se le dé una tregua especial, al menos sí en lo que refiere a las controversias familiares en las que ella no es ni protagonista ni víctima. Una petición que realiza Carmen Borrego, quien ha asegurado que le guarda un especial cariño tras coincidir en el plató de ‘Viva la Vida’ y entablar una relación, pese a parecer enfrentadas a ambos lados de la verdad en lo que a Rocío Carrasco se refiere. La hija de María Teresa Campos sentencia la injusticia de que Ana María Aldón tenga que ser quien dé la cara en aquellos sucesos familiares en los que ella no tomó partido, básicamente porque se produjeron cuando ella no formaba parte del clan.

“La tengo un gran cariño y aprecio. No es justo que la metan en cosas que no ha vivido ni tienen nada que ver. Ana María Aldón es una mujer espléndida, una mujer que es muy dura hablando. Ha dicho lo que nos pasa a muchas parejas. Es un matrimonio sólido. Ella quiere mucho a José Ortega Cano y él a ella. Ana está muy al margen y al final la hacemos vivir cosas que no tienen nada que ver con ella”, asegura Carmen Borrego, preocupada por el hecho de que se exija una declaración a Ana María Aldón cada vez que se produce una revelación del pasado de Rocío Carrasco, Antonio David Flores y demás miembros del conflicto, cuando ella tan solo puede hablar de oídas y sin tener conocimiento de causa.

Además, Carmen Borrego aprovecha para comentar cómo se encuentra su madre tras el parón profesional que ha encontrado y su expreso deseo de volver al trabajo. María Teresa Campos siente que aún tiene mucho que ofrecer profesionalmente y no está dispuesta a que su carrera termine de esta manera. Vea el vídeo para conocer la defensa que Carmen Borrego realiza a Ana María Aldón, salvándola de los conflictos en los que su familia se ha visto involucrada en el último año y cómo ve a su madre ante su frustración por querer trabajar y no encontrar un proyecto que le devuelva la ilusión. ¡Dale al play!