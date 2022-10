Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, se ha convertido de la noche a la mañana la persona más buscada de Telecinco. Sus audios criticando duramente al clan Campos han abierto la caja de Pandora en la familia y han sacado a la luz lo que verdaderamente piensa de su suegra y de sus seres queridos. Ante la delicada situación familiar, la colaboradora acaba de anunciar que está embarazada. Su comportamiento ha sido criticado muy severamente por sus compañeros. Los comentarios de todos ellos la han hecho estallar en llanto… Lamenta que sus palabras hayan sido tan «desafortunadas». Rota, ha reconocido: «Lo estoy pasando fatal, no puedo ni respirar». Y le pesa enormemente el daño que ha provocado a los suyos: «Mi hijo está nervioso, lo está pasando mal. No hemos cometido ningún delito, no hemos matado a nadie… Lo hecho, hecho está. He metido la pata».

Y es que la entrevista que ha ofrecido Carmen Borrego en ‘Lecturas’ (y en la que dice «mi hijo se ha ganado el cielo») ha sido, para casi todos los colaboradores, una decisión desafortunada. «Yo creo que aquí esta todo arreglado y no va a haber ningún doliente por detrás”, ha sentenciado Kiko Matamoros. Este cree que la familia ha acordado todo: “No me puedo creer que Carmen sea tan torpe”. María Patiño, muy crítica con Carmen Borrego: “Cuanto te ponen un talón por delante…»

María Patiño, por su parte, se mostraba indignada. Cree que Borrego tiene “un doble discurso”. Por un lado, ha intentado para sofocar la polémica en ‘Sálvame’. Sin embargo, cree que ha dado otra cara en su exclusiva: “El problema no es hacer una exclusiva, no es contar que vas a ser abuela y no es decir lo que piensas sobre tu nuera. El problema es engañar constantemente, teniendo un doble discurso, intentando solapar las dos informaciones (la del embarazo de Paola y los audios). Me da pena decir esto, pero cuando te ponen un talón por delante, solamente con un talón, eres capaz de decir lo contrario a lo que dices en este plató. No tiene sentido y me da mucha pena. Me da mucha pena porque la aprecio».

Kiko Hernández ha sido especialmente duro con su compañero. Le parece «una falta de respeto”, ya que su nuera está embarazada de un mes y los embarazos suelen anunciarse pasadas las primeras doce semanas: “Debe tener mucha falta económica”. El madrileño considera que las declaraciones de Borrego habrían provocado el enfado de los futuros padres: “Esta mañana tanto el hijo como la nuera de Carmen estaban que fumaban en pipa con ella”. Sin embargo, Kiko Matamoros apuntaba que antes de que estallara el escándalo de los audios, estaba “pactado” que las declaraciones a la citada revista la hicieran “los tres”.

Carmen Borrego responde: “Vengo a dar la cara»