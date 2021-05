La hija de María Teresa Campos vuelve a ponerse al lado de su amiga Rocío Carrasco para que la audiencia intente entender lo que siente al no tener relación con sus hijos.

El paso de Olga Moreno por ‘Supervivientes’ está marcado por lo que está sucediendo en el exterior y la enorme repercusión que está teniendo el documental de Rocío Carrasco. La mujer de Antonio David Flores está hablando, y mucho, de la relación que mantiene con los hijos mayores de su marido. Durante una de sus intervenciones lloraba al hablar de Rocío Flores. Ahora, Carmen Borrego se ha pronunciado al respecto y ha aprovechado para lanzar una contundente pregunta a la malagueña, la única que le realizaría.

«Hemos visto una imagen ahí de Olga llorando. ¿Podría entender Olga lo que ama Rocío Carrasco a su hijo David y a su hija Rocío? Solo le haría esa pregunta», ha afirmado en ‘Viva la vida’. Cabe recordar que Olga habló largo y tendido recientemente sobre la joven. «He regañado mucho a Rocío, pero he estado todo el día muy encima para que se haga una mujer», comentaba entre lágrimas. Recordaba, además, lo mucho que la ha necesitado y lo bien que siempre ella se ha portado: «La veo más fuerte a ella. Ella me daría la vida porque sabe que yo he amado a su hermano por encima de todo. Yo soy Dios para ella».

Unas declaraciones que cobran especial relevancia cuando la joven lleva casi nueve años sin mantener contacto alguno con su progenitora. Por tanto, Carmen Borrego vuelve a ponerse en el otro lado, en el de su amiga Rocío Carrasco, para que la audiencia intente entender lo que siente al no tener relación con sus hijos. Además, ha confesado que para ella el testimonio de esta también está sido un «descubrimiento» en ciertos aspectos.

«No lo sabía todo»

«Yo sabía muchas cosas, pero evidentemente no lo sabía todo. Vosotros pensáis que la familia Campos constantemente hemos estado preguntado. Ella ha contado lo que ha querido». Respecto al sonado episodio en el que revelaba el suceso que dinamitó la relación entre madre e hija, la colaboradora se manifestaba de la siguiente forma: «Si Rocío no cuenta lo que ocurrió con su hija hubiera sido muy difícil entender muchas cosas. Por eso lo ha hecho».

Carmen Borrego también se pronunciaba sobre una posible reconciliación en Rocío Flores y Rocío Carrasco. Recordaba las palabras de su amiga cuando dijo en su docu-serie que no estaba preparada en este momento para intentar un acercamiento y suscribía que así era. Durante el paso por ‘Supervivientes’ de la joven, esta realizó diversos llamamientos a su madre. «Sé que no es real», ha reconocido esta de forma rotunda. Además, dudaba por completo de la veracidad de sus lágrimas: «De repente cuando está aquí los siete años su madre es Olga y cuando se va a ‘Supervivientes’ su madre soy yo».