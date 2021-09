«Este rollo le ha ido muy bien, pero ya no me va. Le está funcionando muy bien el enfrentamiento conmigo», ha afirmado la colaboradora.

Los últimos meses la relación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio ha sido controvertida. Tía y sobrina han protagonizado múltiples episodios de tiranteces delante de los focos de la televisión. Ahora que ya no trabajan en el mismo programa, la hija de María Teresa Campos no ha dudado en retar púbicamente a la joven.

Carmen Borrego ha insistido en que desconoce por completo la raíz del conflicto. Acto seguido desafiaba a la joven durante su intervención en ‘Sábado Deluxe’: «A mí me gustaría que ella dijera públicamente cuál es el problema que tiene conmigo porque la verdad es que no lo sé». Asimismo la ha acusado de aprovecharse de la situación: «Este rollo le ha ido muy bien, pero ya no me va. A ella le ha ido muy bien mi presencia. Le está funcionando muy bien el enfrentamiento conmigo. Ya no quiero seguir hablando de esto porque al final va a terminar mal de verdad, no tengo la más mínima intención».

Nuevamente, la colaboradora ha insistido en que nunca ha tenido ningún problema con Alejandra. «Quizás lo haya tenido ella conmigo. A lo mejor mi sobrina Alejandra está mas desquiciada que yo», añadía. También respondía a la joven que recientemente confesaba que su tía no le había comunicado que iba a regresar a trabajar a ‘Sálvame’. «Ella no me ha llamado para decirme que tiene un nuevo novio. Tampoco me ha llamado para decirme que terminó con Álvaro a quien yo sí que conocí. Esas sí que son cosas importantes y familiares. Esa es la realidad». A pesar de estos reproches ha subrayado no mantener «ninguna guerra con Alejandra Rubio».

La colaboradora habla de María Teresa Campos

El clan Campos continúa más que nunca de actualidad. La participación de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet en ‘Secret Story’ está removiendo un doloroso capítulo para la veterana comunicadora, su ruptura hace dos años con el humorista. Carmen Borrego se ha pronunciado sobre cómo se encuentra su madre: «He hablado mucho rato con ella, pero no saca el tema. Yo sé que lo sabe, pero no lo saca. Ayer le dije tiene que estar muy tranquila porque quien está quedando fatal es él».

Su círculo más cercano aconseja a María Teresa Campos que no siga el reality de Mediaset. «Ella va a sentir mucho dolor si lo ve. Teresa aguanta mucho, pero el día que dice hasta aquí… Mi madre no quiere ver a a esa cosa, a Bigote Arrocet». Además, ha recalcado que el chileno «miente» en su versión de los hechos. «No miente ahora. Es muy mentiroso. Miente siempre. Le teníamos pilladas muchas mentiras».

Sobre la relación que el humorista mantuvo con su progenitora ha reconocido que durante una época «fueron felices, pero el problema llega cuando una relación te tiene en un estado de ansiedad. No sabes si va, si viene, si vuelve… Esa no es una relación sana. Esa relación tenía problemas. Él es un hombre que es muy difícil y mentiroso».