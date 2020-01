7 No quiere hacer las paces con Kiko Hernández

Sobre la llamada entre Kiko Hernández y Carmen Borrego, la colaboradora de ‘Viva la vida’ reconoce que hubo una conversación entre ambos pero que no fue ella la que llamó. «Estoy en una comida y se me dice que coja el teléfono, no me quería poner. No tenía que hablar con ese señor, no voy a contar conversaciones privadas. No quiero hacer las paces de ese señor y me pongo al teléfono porque creo que puedo echarle una mano a una amiga«, comentaba sin dar detalles de la conversación que tuvo con el exgran hermano.