La colaboradora de ‘Sálvame’, visiblemente muy tranquila por las palabras de Bigote Arrocet, ha querido contestar el último ataque que afecta a ella, su hermana, Terelu Campos, y su madre, María Teresa Campos.

Mientras Terelu Campos evitaba el reencuentro con Bigote Arrocet este jueves en el plató de ‘Secret Story’ tras su expulsión, su hermana, Carmen Borrego daba su opinión sobre el último ataque del humorista. Hay que recordar que el que fuera pareja de María Teresa Campos ha cuestionado la relación que esta podría tener con sus hijas. Lo hizo con una declaración bomba: «Ellas habrán ido a visitar a su madre 11 veces. En seis años, solo fueron 11 veces a su casa. Hemos estado yendo muchas veces a casa de Terelu. La que más iba era Alejandra».

Ahora, Carmen Borrego ha querido desmentir las palabras del humorista. «Todo el mundo sabe que somos una familia y a lo mejor él no estaba en casa cuando hemos ido. No lo voy a ni siquiera a discutir. Él ha sido un hombre que ha viajado mucho. Vengo muy tranquila porque tengo un flemón», le explica a Carlota Corredera nada más de empezar el programa.

Ha querido dejar claro que muchas veces no han visto a su madre por los motivos laborales de esta: «Nosotros no hemos hablado mal de Bigote durante la relación. Ha habido cosas que no nos han gustado, pero no la hemos hecho públicas. Cuando mi madre trabajaba, ella no estaba mucho tiempo en casa. El fin de semana ella trabajaba. Mi madre pasa más tiempo en casa desde la pandemia», aclara.

Ha querido dejarle claro a Bigote Arrocet que no le preocupan sus palabras

Terelu Campos tomó una decisión drástica este jueves. Aunque estuvo en el plató comentando todo lo que ocurría en la gala, esta decidió abandonar el plató y no reencontrarse con Bigote cuando iba a ser entrevistado por Jorge Javier Vázquez: «Me parece normal que se fuera del plató. Si yo estuviera allí, también me hubiera ido. Lo hace por respeto a mi madre, porque creo que no tiene nada que temer», justifica a su hermana.

Las palabras de María Teresa Campos: matiza a Bigote Arrocet

María Teresa Campos, protagonista principal de las declaraciones de Bigote en el plató de ‘Secret Story’, ha querido ahora desmentir el ataque de Bigote Arrocet. Además, ha querido justificar a sus hijas: «Eso ocurre porque ella es más dada a visitar y comer en casas de sus hijas que al revés«. Además, por otro lado, Teresa Campos quiere añadir que «en muchas ocasiones que ella iba, Bigote se quedaba en casa», aclara María Teresa sobre los encuentros con sus hijas a través de Pepe del Real en ‘El programa de Ana Rosa’.

A través del periodista, María Teresa ha querido dar su opinión sobre la expulsión de Bigote Arrocet. ¿Qué piensa sobre la expulsión? Aunque aseguraba hace unos días que no veía el programa, la presentadora de televisión ha comentado su parecer: «Ella quiere aclarar que lejos de alegrarse de la expulsión, la verdad que no le ha gustado». La periodista confiesa que «sabe que Bigote vino para trabajar y no se mete con que él se gane el pan». «Le da mucha pena que la audiencia haya decidido expulsarle por lo que haya dicho de ella y sus hijas en la casa, según María Teresa él tiene muchas cosas que contar sobre su vida», dice Campos haciendo referencia a que su expareja es una persona muy interesante.