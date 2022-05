Carmen Borrego no solo ha aprovechado sus vacaciones en Gran Canaria para olvidar todos los quebraderos de cabeza que arrastraba tras la boda de su hijo, sino también para pasear junto a su marido, José Carlos Bernal. Precisamente en uno de estos paseos encontró a algunos vendedores callejeros que vendían bolsos de imitación, aunque ella se enamoró de uno en concreto. De Christian Dior y cuyo precio en tienda física supera los miles de euros, Carmen no paró hasta que uno de ellos se lo vendió por 30 euros. Estas curiosas imágenes en las que se ve a la hija de María Teresa Campos ojeando varios mientras habla con el vendedor y regatea, son exclusivas y están el interior de la revista SEMANA desde este miércoles. Pero, ¿cuánto cuesta en realidad y cómo es de especial este bolso tan exclusivo que Carmen Borrego ahora luce con sus looks?

A pesar de que el mismo exactamente no existe, lo cierto es que esta línea ronda los 3000 euros. Su estilo es inconfundible, se ha convertido en todo un icono de la estética de Dior y ha sido diseñado con un bordado integral de Toile de Jouy Stripes azul marino. Se trata de una versión del estampado distintivo de la Maison que juega con la inversión de colores y las rayas y combina pocas gamas: la blanca y la azul. El de Carmen es de bandolera y en la parte delantera lleva la firma por bandera, CHRISTIAN DIOR PARIS, siendo a partir de ahora cuando comenzará a lucirlo como complemento. Con el mismo estampado, ella luce otra versión distinta que a la tertuliana le resulta más cómoda.

A pesar de que este bolso no es de grandes dimensiones y Carmen no podrá meter quizás todo lo que le gustaría, ella parece estar encantada con él. Es amante de las compras y no solo tiene siente pasión por las tiendas de lujo, donde ha hecho algunas adquisiciones, sino también de los mercadillos ambulantes, donde se maneja como pez en el agua. Lejos de querer gastarse mucho dinero, Carmen Borrego ha preferido ser comedida y no derrochar demasiado en un complemento. La colaboradora de televisión ha pasado por apuros económicos y ha aprendido a no derrochar y a cuidar más sus ahorros, a pesar de que actualmente va varios días a la semana a ‘Sálvame’ y de que su sueldo es más alto que antes.

En las imágenes exclusivas que te mostramos en SEMANA, podrás ver a Carmen Borrego en su versión más desenfadada y descubrirás todos los planes que ha hecho durante su escapada a la isla. Ya se encuentra en Madrid, pero esta revista sabe cuál ha sido su paradero los últimos días, viaje exprés en el que ha desconectado y olvidado todas las críticas que ha recibido el gran día de su hijo, quien contrajo matrimonio con su novia Paola el pasado 14 de mayo.