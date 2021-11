Carmen Borrego: «Mi sobrina, Alejandra Rubio, dice que soy más fea que el chófer de Drácula»

Carmen Borrego lleva semanas asegurando que no desea hablar de su sobrina en televisión. Cansada de las polémicas televisivas con su familia, ha procurado no entrar en cruces de acusaciones con ella para evitar que el distanciamiento familiar se haga aún mayor de lo que es. Sin embargo, este jueves le ha resultado imposible no lanzarle un reproche a Alejandra Rubio.

La malagueña ha entrado en una discusión con Kiko Matamoros cuando este le ha espetado: «Tienes complejo de presentadora. Eres una pésima colaboradora». La aludida le ha recordado, visiblemente molesta con su compañero, que él y su sobrina se rieron cuando le adjudicaron un delito: «Eres un metemierda y un tarado. Tú y mi sobrina me habéis acusado de delitos». Es algo que sucedió tiempo atrás y le dolió mucho. En su día se dijo que espiaba a su sobrina y su novio a través de las cámaras de seguridad de casa. Aquello provocó las risas de su colega y de su sobrina ante las cámaras de televisión. Con sus palabras ha dejado claro que las viejas rencillas con la joven no están en absoluto resueltas. Entre tía y sobrina, aún quedan flecos pendientes.

La fea comparación que hizo Alejandra sobre su tía

Carmen, muy cabreada, ha contado nuevos detalles que explican el origen de su enemistad con Terelu y con Alejandra. «Mi sobrina me dijo que soy más fea que el chófer de Drácula». Incluso ha mostrado el mensaje ante las cámaras, dejando claro que la relación con ella sigue siendo pésima. Matamoros seguía atacando a Borrego, a quien increpaba constantemente: “Cuando yo hablo tú te callas”. La colaboradora zanjaba el rifirrafe con un: “No me da la gana callarme cuando hablas”. Finalmente intervenía Paz Padilla en la pelea para pedir un poco de calma por parte de ambos. La andaluza terminaba su discurso con una queja: «Llevo semanas tratando de reconciliarme con mi hermana y mi sobrina».

Prueba de que las tensiones están más latentes que nunca es la respuesta de Alejandra cuando le preguntaron por su tía en Sevilla, donde ha recibido el premio de la revista Magazine, que ha elegido a sus favoritos de 2021. Por la alfombra roja han desfilado personalidades del mundo de la música, la cultura… Cuando la prensa le preguntaba por su tía salía escopetada, sin hacer declaraciones.

La hija de Terelu Campos no está dispuesta a dar su brazo a torcer con Carmen. Hace unos días mostraba públicamente su enfado por el polígrafo de su tía en ‘Sábado Deluxe’. Tajante, la colaboradora de ‘Viva la vida‘ ha revelado que la guerra mediática que, sorprendente, no tiene su origen en televisión, tampoco se remonta a meses atrás: «Esto viene desde hace muchos años».

Alejandra Rubio defiende a su madre: «Mi madre está muy fastidiada y lo está pasando mal de verdad»

«Yo tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Cosas que se dicen de mí por detrás. Son muchas cosas. Yo le he hecho mucho daño, pero a mí también me lo han hecho», ha confesado. Enfadada con las declaraciones de su tía en el ‘Deluxe’, ha lamentado, una vez más, su actitud. Yo no hablo así de mi familia», ha señalado. «Si ella considera que soy la niña de la curva ya se ve cómo es. Yo no insulto a mi familia, no suelo insultar a nadie, pero a mi familia menos». Asimismo ha subrayado que ella no se sienta en «ningún sitio a ganar x dinero por hablar de mi familia. Ni he hecho una exclusiva en una revista. Tengo clarísimo que no lo voy a hacer».

«Si de verdad quiere que esto se acabe que no se siente ahí. ¿Esto se arreglará? Pues no lo sé», ha explicado. Asimismo, ha alabado a su progenitora, cuya gestión del conflicto le parece intachable. «Mi madre es la que tiene el mejor comportamiento. Ella es leal. Se han dicho cosas muy feas de mi madre y mi tía se ha callado. Lo ha permitido. Puedo entender que no quiera conflictos con sus compañeros, pero no se puede permitir todo. Además se ríe», ha dicho. Según ha indicado Alejandra, la malagueña hace de tripas corazón para poner buena cara al vendaval que lleva semanas protagonizando con Carmen ante las cámaras. «Mi madre está muy fastidiada y lo está pasando mal de verdad».