Carmen Borrego está desbordada. No pasa por un buen momento y no solo por la evidente preocupación que tiene por su madre, sino también por la nula relación que a día de hoy mantiene con su hijo. Una situación que a ella le ha superado y que incluso ha provocado que se derrumbe en un restaurante junto a sus personas de extrema confianza. Tal y como podrás ver en el interior de SEMANA, esta revista publica fotografías exclusivas de la colaboradora, donde se puede ver a Carmen llorar sin consuelo. Junto a ella están su marido, José Carlos Bernal y su hija, con quienes se puede ver cómo se confiesa. Son su paño de lágrimas y es que está haciendo a su momento más duro. Adora a su hijo, pero ahora la tensión es tan latente que solo le queda esperar.

Estas han sido sin duda una de sus Navidades más tristes. A pesar de que año tras año madre e hijo hacían lo posible por disfrutar parte de la Navidad en familia, esta vez no ha sido posible. Carmen está especialmente dolida y esperaba que José María diera su brazo a torcer y pudieran acercar posturas, por lo que encontrarse en el mismo punto que hace un tiempo solo le provoca apatía. Por ello, se ha refugiado en su círculo, ese que le entiende y no le juzga. Son ellos precisamente quienes tratan de entenderla y la escuchan, ya que saben lo importante que es para ella que la relación con su hijo vuelva estar intacta y ambos pasen página.

Si corres a tu kiosco y adquieres el último número de SEMANA, además de mostrarte en el interior fotografías de Carmen desahogándose y llorando fuera de los focos, también traemos información relevante. Desde este medio nos hemos puesto en contacto con una fuente cercana a la colaboradora, que nos detalla cómo se encuentra Carmen realmente fuera de ‘Sálvame’. Aunque trata de poner buena cara, transmitir positividad y hacer reír a la audiencia, lo cierto es que la hija de María Teresa Campos pasa por un mal momento.

Cabe señalar que la polémica con su nuera debilitó la relación con su hijo. Desde el pasado mes de octubre apenas han tenido contacto, mes en el que salieron a la luz varios audios de Paola Olmedo hablando mal de Carmen. Desde entonces, los espectadores han sido testigo de su bache y de cómo la distancia con su hijo la tenía completamente rota. No solo por él, sino también por si eso conllevaba perderse el nacimiento de su nieto, así como todo lo bonito que está por llegar a su vida. «Espero que todo se solucione y vuelva a su cauce, no solo por mí. Hay otras personas afectadas y tampoco se lo merecen. Yo no me lo merezco, pero hay otras personas que ya es impensable», dijo en el pasado. Visto lo visto, nada se ha solucionado entre ellos.

A este difícil etapa familiar se suma también lo sucedido con su madre. Este martes tanto ella como sus hijas y su mano derecha, Gustavo, tuvieron que pasar varias horas en el hospital de La Luz, donde permaneció la presentadora unas horas ingresada. ¿El motivo? El malestar que seguía sintiendo días después de sufrir una caída en casa de Terelu. Floja y dolorida tras lo sucedido, tanto ella como Terelu y Carmen decidieron acudir a un chequeo con el fin de salir de dudas. Afortunadamente han podido regresar a casa para que la presentadora se recupere tras un bache de salud que hasta ahora no había salido a la luz.