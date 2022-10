El culebrón en el que se ha convertido la vida de Carmen Borrego en los últimos días sigue causando daños colaterales a la familia Campos. Desde que salieran a la luz los audios de su nuera criticando al clan, la colaboradora va de sofocón en sofocón. Primero, por los duros calificativos con los que su nuera ha hecho referencia a sus seres queridos. Y, días después, tras anunciar que va a ser abuela en una exclusiva, algo que le ha costado severos juicios de sus compañeros. Este jueves, en ‘Sálvame’, la hija menor de María Teresa Campos se ha sincerado. Lleva «tres días llorando». Y se siente decepcionada con la mujer de su hijo, José María Almoguera: «He visto una cara de Paola que no conocía».

«No tengo problemas hoy con mi nuera y esto que estoy diciendo no lo digo con rencor. Lo digo desde el dolor, que es distinto. No me esperaba cosas que he vivido estos días», ha lamentado la malagueña. «Me han dolido muchas cosas, pero la falta de empatía con alguien al que le has dado todo y le has abierto las puertas de tu casa… Desde que mi hijo conoció a Paola he sido muy feliz, me ha acercado a mi hijo, las cosas podrán volver a ser lo mismo. Pero he visto una cara de Paola que no conocía, que hasta que no me lo habéis puesto no he sido consciente. Esa cara que he visto no me ha gustado. Yo a esta Paola no la conozco».

Borrego ha recordado que Paola Olmedo siempre se mostró cariñosa con ella: «Me decía mi suegra bella, y me lo he creído. Te perdonaré, hija mía, 500 veces. Lo único que he hecho es ayudaros». Triste, ha explicado que «como madre perdono y voy a seguir perdonando», pero «como madre también tienes que aprender a poner límites porque si a los hijos no les pones límites al final tienes problemas».

La colaboradora destaca que todo lo que ha hecho ha sido «por ayudara» a las personas que le importan y que no tiene «ninguna necesidad económica de vender una exclusiva”. A continuación ha mandado un mensaje muy claro a su hijo: “Esta vez tu madre no ha metido la pata y lo sabes”.

«Es hora de poner límites», dice Carmen Borrego