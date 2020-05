Carmen Borrego ha vuelto a convertirse en la protagonista de ‘Sálvame’. Aunque hace mucho tiempo que dejó de ser colaboradora de este programa, la hermana de Terelu Campos sigue dando que hablar por cada una de sus actuaciones, ya sea en el programa en el que colabora, ‘Viva la vida’, o por sus actos fuera de la pequeña pantalla.

Después de protagonizar un momento de lo más incómodo en su casa, donde supuestamente estaba aislada de su marido por estar contagiada con el coronavirus, Carmen Borrego ha vuelto a protagonizar una polémica. Y es que María Patiño aseguraba que la colaboradora de televisión fue vista acudiendo a un centro de estética cuando tenía que permanecer en casa.

«Sé que se ha dicho que yo el viernes estuve en una clínica de estética y lo único que quiero dejar claro es que efectivamente mi doctora me indicó que me hiciera el test rápido de coronavirus y hay un doctor en la clínica de estética que me lo hizo. Fui a la clínica de estética y me hice el test de coronavirus y me volví a mi casa», empieza diciendo aclarando la polémica en ‘Sálvame’.

Muy enfadada con la última polémica

Carmen, muy enfadada, desmiente la información de María Patiño: «Estaba equivocada, porque yo he ido bajo prescripción médica a hacerme un test de coronavirus. Que no se especule si he ido y para qué he ido, porque ya lo aclaro yo. Ella me podría haber llamado perfectamente y yo se lo hubiera aclarado ¡eh!», continuaba exponiendo cada vez más enfadada con lo que se ha dicho sobre ella.

«No hubiera tenido el más mínimo problema en aclarárselo a ella personalmente. Se cuentan cosas y al final quedas tú como una irresponsable, cosa que yo no he sido con este tema. He sido, al revés, he sido bastante más responsable que otras personas», expone sin querer mencionar a nadie.

Ante la insistencia del periodista, Carmen Borrego ha tenido que aclarar que no se fue a hacer ningún tratamiento estético. Ella asegura que tan solo fue a hacerse el test de coronavirus. «Solo fui a hacerme el test y me fui a mi casa, con medidas extremas de precaución, extremas».

No quiere desvelar los resultados del test

Es tal el enfado que Carmen Borrego ha preferido no desvelar el resultado del test de coronavirus: «Eso ya es mi problema. Llevo cinco… Y cuando yo salgo es porque puedo salir. Sino, no hubiera salido jamás, como no he podido salir jamás cuando no he podido salir. Por mi y por los demás, porque yo no voy a arriesgar nunca jamás a nadie. No se me ocurriría arriesgar a nadie. Si y ohe ido es porque el médico me ha dicho que podría ir. Yo no me he saltado nada, ni he ido a ningún sitio de manera irresponsable. Me parece una cosa gravísima hacer eso, gravísimo», declara.