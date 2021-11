Después de varias semanas llenas de idas y venidas a raíz de las continuas desavenencias entre las Campos, parece que la guerra familiar ha llegado a su fin. Este fin de semana, Carmen Borrego se sometía al polígrafo de Conchita en ‘Sábado deluxe’ y contaba toda la verdad sobre su reencuentro con Terelu Campos y Alejandra Rubio. Sin embargo, horas después, la colaboradora de ‘Sálvame’ lanzaba un importante mensaje con el que confirmaba la paz familiar.

Con una imagen en la que aparecía con su look elegido para ponerse bajo los cables del polígrafo de Conchita, Carmen Borrego ha utilizado sus redes sociales para mandar un importante mensaje a Terelu Campos y Alejandra Rubio. «Quiero a mi hermana y a mi sobrina con toda mi alma. ¿Alguien lo duda?«, ha escrito para zanjar, por fin, cualquier tipo de guerra y confirma así que todas van por el mismo camino para cerrar todas las heridas.

Carmen Borrego está dispuesta a tener una conversación con su hermana y su sobrina para poner todos los puntos sobre las íes. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha adoptado una actitud de lo más conciliadora en los últimos días y todo gracias al reencuentro que protagonizó con la concursante de ‘MasterChef Celebrity’ en el cumpleaños de Belén Esteban. La hija pequeña de María Teresa Campos se sentaba anoche en ‘Sábado deluxe’ con la intención de no echar más leña al fuego y sin hacer daño a nadie. Las hermanas tienden puentes, pero les queda una conversación pendiente.

A pesar de esto, lo cierto es que Carmen Borrego se mostró muy tajante a la hora de sentenciar a Alejandra Rubio, algo que no le gustará nada a la colaboradora de ‘Viva la vida’. La hija de María Teresa Campos incidió en que su sobrina era poco constante en sus estudios y por eso no terminó Diseño de moda y Derecho. «Es una evidencia, no es que lo diga yo, lo ve todo el mundo. Uno puede equivocarse veinte veces hasta encontrar el camino a seguir», aseguraba.

Terelu Campos no entendió que su hermana se sometiera al polígrafo

Horas antes de que Carmen Borrego se sentara en ‘Sábado deluxe’, Terelu Campos se llevaba las manos a la cabeza después de enterarse en ‘Viva la vida’ que su hermana se iba a someter a la máquina de Conchita. La hija mayor de María Teresa Campos se mostraba muy nerviosa y ha llegaba a admitir que se sentía «la tonta de la clase».

«No me lo esperaba, me he puesto nerviosa, me descompone«, indicaba Terelu Campos con el semblante serio. De la misma forma, Terelu Campos insistía en que a lo largo de las últimas semanas se ha mantenido en silencio para favorecer la situación y para que no se pudieran manipular sus palabras. «Me he puesto tan nerviosa porque pensaba que las cosas estaban bien. Un polígrafo es un espacio complicado que te lleva a la controversia y a la especulación, el mal rollo», aseveraba.