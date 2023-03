Carmen Borrego destapa el veto que le ha impuesto su hijo: "Las cosas solo se van a arreglar si yo no hablo"

Carmen Borrego está muy cerca de convertirse en abuela. Este 2023 será una fecha que nunca olvidará después de que José María Almoguera, su hijo, y Paola Olmedo, su mujer, se conviertan en padres. La relación no es la mejor en estos momentos. Hay que ir hasta mediados de 2022 para entender qué sucedió entre ellos. La colaboradora de Telecinco le dedicó unas palabras a su nuera después de que esta fuera grabada en unas llamadas. En esos clips que emitió 'Sálvame' no hablaba muy bien de la familia Campos y comenzó el distanciamiento. En el programa de hoy han analizado las palabras de Alejandra Rubio, su sobrina e hija de Terelu Campos, a unos periodistas hace unos días donde confesaba que no tenía relación con su primo. Para que vuelvan a tener esa relación madre-hijo habría un paso que dar: "Las cosas solo se van a arreglar si yo no hablo".

La hija de María Teresa Campos no quiere dar información relacionado con ellos y evita a toda costa responder más allá de lo necesario. "La única manera que puedo tener un acercamiento con ellos es no hablando", explicaba mientras Jorge Javier Vázquez, presentador, le recordaba que ellos luego quieren dar alguna exclusiva. Entiende que "no me va a beneficiar nunca hacerlo" y por eso prefiere situarse en el punto en el que está. Como madre no cree que deba demostrar nada, eso ya está hecho, es ahora como abuela cuándo piensa dar un giro a la situación.

Ha querido defender también a su sobrina asegurando que "Alejandra no ha mentido". Si no tiene relación con su primo, pues no la tiene. No tiene que decir lo contrario por mucho que algún compañero, como Rafa Mora, señale que, para calmar las aguas, debería. Siempre se ha caracterizado por ser directa y si considera que aquí también debe serlo, "¿por qué tiene que mentir?". Así lo ha demostrado una vez en su programa, 'Fiesta', enfrentándose a la sobrina de Edmundo Arrocet, ex pareja de su abuela y confesando detalles del final de esa relación.

Carmen Borrego y la tirante relación con su hijo: no estuvo invitada al babyshower

A principios del mes de febrero José María Almoguera y Paola Olmedo celebraban la fiesta de revelación del sexo de su bebé rodeado de familiares y amigos. Entre ellos no estaba Carmen Borrego, con lo que la relación seguía siendo muy tirante. Tal como conocimos en exclusiva en SEMANA, su casa acogió esta fiesta tan especial con una gran tarta en forma de interrogación como uno de los protagonistas. Después de recibir los numerosos regalos conocieron que lo que espera la pareja es un niño. Para apoyar a la pareja en este momento tan dulce sí estuvo su suegra, Caty, madre de Paola. Junto a ella han hecho ya más de un viaje, como el de ese mismo mes a la nieve, y comparten experiencias tan inolvidables como esta.

La colaboradora de 'Sálvame' en numerosas ocasiones se ha mostrado dolida por el punto en el que está la relación. Un mes antes se rompía y abandonaba el plató de su programa entre lágrimas. No pudo aguantar ni un comentario más sobre su madre, María Teresa Campos, y la posible traición de su chofer Gustavo y terminó agotada. A todos los allí presentes les recordó que no quería más problemas familiares, que ya "me habéis jodido la relación que tengo con mi hijo!". Sentía que las Campos eran la diana perfecta y ya no podía más: "Hasta que no me enterréis no vais a parar. Ahora a mi familia. ¿Qué coño es esto?".